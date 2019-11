Posible once del Cádiz CF en Vallecas

Cervera no podrá contar con dos jugadores con los que se enfrentó la jornada pasada al Sporting. Se trata de dos jugadores que han caído lesionados y no podrán medirse este domingo al Rayo. Uno es Perea, que se lesionó en pleno partido ante el combinado asturiano y el otro es Edu Ramos, que se lesionó durante la semana.

Ante esto, el entrenador del Cádiz CF echará mano de un fondo de armario que ya ha respondido con nota varias veces a lo largo de este primer tercio de temporada.

La portería

Bajo palos, sin discusión, estará Cifuentes.

La defensa

Si Cala, que ya no estuvo ante el Sporting, Cervera volverá a repetir la misma zaga que la jornada anterior. Así, los laterales volverán a ser Iza en la derecha y Espino en la izquierda. Y los centrales serán Marcos Mauro y Fali.

El centro del campo

Sin Garrido al cien por cien a pesar de haber viajado y de que ya jugó unos minutos ante el Sporting, lo más probable es que Cervera confíe al canterano Sergio González uno de los dos sitios del doble pivote que liderará José Mari.

Las bandas

Aquí radica la siguiente duda tras la pérdida por lesión de Alberto Perea. Aunque en muchas apuestas es Iván Alejo el que podría suplir al manchego posicionándose en la derecha para dejar en la izquierda a Salvi, es también una opción que el titular sea Jurado, relevo natural de Perea en banda izquierda. El sanluqueño debutaría como titular y lo más lógico es que diera paso en la segunda parte a Alejo para disparar las hipotéticas contras del Cádiz CF. El indiscutible es Salvi, que se medirá a su amigo inseparable Alvarito García.

La mediapunta y el ataque

Una semana más, Álex Fernández, enganchará con el Choco Lozano. Entre ambos suman once goles.