Posible once del Cádiz CF en Fuenlabrada

La cantidad de bajas con la que cuenta Álvaro Cervera es sin duda el principal hándicap con el que cuenta el entrenador del Cádiz CF a la hora de confeccionar un once para enfrentarse al equipo de Mere.

No obstante, el fondo de armario ya ha dado varias muestras de garantía a lo largo de esta temporada y este domingo en Fuenlabrada debería salir de nuevo al quite.

Con todo ello, lo más probable es que Cervera saque de inicio un equipo similar al siguiente.

La portería

Sin discusión, Cifuentes.

La defensa

En los laterales no hay debate: Espino e Iza, tras su doblete ante el Lugo, son los titulares. Aunque por primera vez, y debido a las bajas con las que cuenta Cervera, han viajado los suplentes Quezada y Akapo, que aún no han debutado en Liga, Fali ejercerá como líder de la zaga y todo apunta a que Rhyner seguirá en el once. Sergio Sánchez se ha vuelto a quedar en casa al no contar en absoluto para el entrenador, que lo quiere fuera en este mercado invernal.

El centro del campo

Garrido y José Mari conformarán el doble pivote sin duda alguna. Edu Ramos, lesionado, se ha quedado en casa. En la reserva andan Sergio González y Bodiger, ambos han viajado a Fuenlabrada y estarán en el banquillo.

Las bandas

Es aquí donde más cábalas se pueden hacer. Sus buenos minutos ante el Lugo hacen que Javi Navarro se haya ganado la titularidad por la banda derecha y es en la izquierda donde podría reaparecer tras cuatro semanas lesionado Alberto Perea aunque lo más probable es que sea Caye Quintana el elegido debido a la falta de minutos del manchego y a la buena labor que hace cada vez que sale el ex del Recre.

La mediapunta y el ataque

Todo indica que Álex, tras su experimento ante el Lugo de jugar tirado a la izquierda, volverá al enganche y lo hará para enganchar con Lozano.