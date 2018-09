Perea recupera la sonrisa

Alberto Perea parece otro y quiere ser otro. El año pasado “fue un calvario”, tal y como reconoce el propio jugador tras jugar dos partidos consecutivos, lo cual es noticia teniendo en cuenta la irregularidad el jugador la pasada campaña.

El manchego se siente importante y más con el balón en los pies. “Nos ayudó en Albacete tener el balón para tener más llegadas. Nuestro fuerte no es la posesión de balón pero tenemos jugadores para tenerlo. Con el balón también llegan las ocasiones. Juntando todo podemos hacer buenos partidos y sacarlo todo adelante”.

Con minutos, la calidad de Perea se ve en el terreno de juego. “Estoy contento, jugué en Copa y en Albacete y estoy contento con mi juego y mi trabajo. Intento ayudar al máximo al equipo. De momento no me he lesionado aunque aún noto la falta de ritmo. Tuve bastantes lesiones y por esa parte muy mal. Cuando estoy en el campo intento aportar más con mi juego”.

El futbolista habla de su buen entendimiento con el jugador que está siendo la revelación del campeonato. “Manu Vallejo no siempre tira por fuera y en el último partido nos asociamos bien y tuvimos juego por dentro”. Y sobre Romera, compañero en el Barcelona B, el futbolista destaca que “nos entendemos bastante. Todo el equipo se alegra de que le vaya bien las cosas a cualquier compañero. Es bueno que él marque”.

Cuestionado por la llegada del nuevo director deportivo Óscar Arias, Perea explicaba que “se presentó el primer día que llegó y se le ve un hombre serio con ganas de trabajar”.