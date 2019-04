Pepe Mejías: «No hay que crucificar a Rober Correa por un error»

Ídolo eterno del cadismo y querido en La Romareda. Así es Pepe Mejías, un mito del balompié nacional que este lunes por la noche vivirá desde las gradas del Estadio Ramón de Carranza un nuevo duelo entre dos de sus equipos, el Cádiz CF y el Zaragoza. «No gusta jugar los lunes pero hay que adaptarse a los tiempos porque las televisiones son las que pagan. Hay que aceptarlo», comienza señalando en los micrófonos de ‘Deportes COPE Cádiz’.

Aunque defendió ambas zamarras, el gaditano no tiene dudas de sus preferencias para este encuentro. «Al Cádiz CF se le está dando bien jugar ante el Zaragoza y yo me alegro porque quiero que gane el equipo de mi tierra. Luego deseo que a ellos les vaya genial porque siempre me trataron muy bien allí y tengo buenos amigos en tierras mañas», asegura.

Eso sí, nada está claro en una cita liguera que llega con un Cádiz CF con algunas dudas. «Al Cádiz CF le han faltado ideas y algo de combinación en las jugadas durante los últimos encuentros, pero la intensidad la ha tenido. Es normal tener bajones durante la temporada, aunque la clave está en no desesperar y tener paciencia y tranquilidad en la fase crucial de la temporada. Confío en que nos sigan dando alegrías como ya nos han dado durante buena parte del curso», destaca Pepe Mejías, que ya cuenta con una puerta a su nombre en el Estadio Ramón de Carranza. Como los más grandes de la entidad gaditana.

Y apostilla: «La idea de Cervera da resultado en el Cádiz CF y él es el que mejor sabe cómo está la situación del equipo». Al tiempo que puntualiza: «El míster es muy sensato y sabe lo que tiene entre manos con una plantilla exquisita y con gente trabajadora. Hay plantilla para estar arriba si los resultados acompañan».

Tampoco pasó por alto la actual situación de Rober Correa, detenido y en libertad con cargos por dañar un cajero y orinar en un párking. «Son cosas que pueden ocurrir, fallos humanos de gente joven. Por ello no es un maleducado ni un salvaje. Hay que aprender de esos errores». Y avisa: «Le costará lo que le tenga que costar, pero no hay que crucificar a nadie. En este sentido el Cádiz CF hará lo que crea inconveniente y nadie se enterará».

Sobre Garrido, ahora entre algodones, comenta: «A mí me encanta Garrido y creo que es un futbolista necesario en cualquier equipo porque aporta garra y entrega, que es algo que contagia a los compañeros».

Cuestionado sobre si es el momento de dar el salto cualitativo en busca de la Primera, Pepe Mejías señala: «Cuando se hacen unos fichajes de invierno como los que se han hecho es para apostar. Creo que el club y el presidente han apostado por intentar ascender a la máxima categoría. Se debe tratar con ilusión porque el único miedo es al descenso y el Cádiz CF ya está salvado».

También recuerda que «el Cádiz CF está en una situación privilegiada y a punto de caramelo. No sólo pincha el Cádiz CF, pues también lo hacen los otros equipos de la zona alta de la clasificación». Pues como Pepe Mejías resalta: «Hay muchos históricos en Segunda y todos quieren ascender. Es una competición muy larga y bastante fuerte en la que se premia la paciencia. Sin menospreciar a clubes como Eibar, Leganés o Huesca, que compiten en Primera, en Segunda hay equipos históricos que quieren recuperar su sitio en la máxima categoría, y ahí están los casos de Cádiz CF y Zaragoza por citar algunos ejemplos».

Un curso difícil en La Romareda

Peor que el Cádiz CF ve al Zaragoza, equipo del que guarda un recuerdo imborrable. «Al Zaragoza le ha venido bastante bien la contundente victoria ante el Nástic (3-0) en La Romareda para respirar algo más aliviado, aunque a domicilio está algo peor ahora. Espero que levanten cabeza después de la visita a Cádiz», señala. Y añade: «Veo al Zaragoza algo más flojo que la temporada pasada. Ha sido una temporada difícil para ellos, con tres entrenadores y eso pasa factura. Ya asumen que el objetivo es la permanencia en la categoría de plata».