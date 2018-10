Óscar Arias: «El grado de confianza en Álvaro Cervera es absoluto»

Hace poco más de un mes desde la llegada de Óscar Arias a la dirección deportiva del Cádiz CF para ocupar el cargo que hasta entonces había desempeñado Juan Carlos Cordero. Un periodo de tiempo en el que el equipo cadista no ha atravesado por su mejor momento deportivo, hecho que le ha condenado a ocupar en estos momentos una de las plazas de descenso directo a Segunda B.

Recién aterrizado en la Tacita de Plata, el que fuese director deportivo del Sevilla FC apuesta por la paciencia para cambiar la dinámica. Y así lo transmite en el programa ‘La Futbolería’ de ‘Ondaluz TV’, donde fue este lunes el protagonista: «No estamos como nos gustaría, pero estoy plenamente convencido de un asunto y es que hay margen para mejorar. Estoy plenamente convencido de ello».

Analizando el tema, Óscar Arias deja claro que «hay muchas cuestiones que se pueden matizar, pero básicamente se ha perdido la chispa de otras temporadas en cuanto a la verticalidad y la velocidad en el juego ofensivo, así como la seguridad en el aspecto defensivo. Tenemos que trabajar para recuperar ambos aspectos». Y asegura: «La moneda te sale cruz cuando la dinámica es negativa. Sin ir más lejos, el otro día tuvimos ocasiones para sentenciar un partido que teníamos encarrilado y, al final, en dos minutos nos hicieron dos goles en las dos acciones que llegaron a puerta. Eso te cuesta el partido».

De una u otra manera, el director deportivo del Cádiz CF rompe una lanza a favor de Álvaro Cervera. «Por supuesto que nos recuperaremos con Álvaro Cervera en el banquillo». Y avisa: «El grado de confianza en el entrenador es total y no he barajado ninguna otra posibilidad. Estamos convencidos de que la situación se va a revertir».

Asimismo, Arias apostilla: «No podemos evitar que hablen y especulen desde fuera, pero nosotros no contemplamos esa posibilidad. Álvaro Cervera está sobradamente preparado para sacar al equipo de esta situación». Y además puntualiza: «En estos partidos no se pierde el crédito que una persona se ha ganado en estos años. El míster se merece el máximo respeto y, aunque nadie tiene un crédito eterno y más en el fútbol con lo mediatizado que está, confiamos plenamente en él».

Sí quiere evitar rumores y añade: «No me molesta que existan nombres porque sabemos que este mundo es así, pero sí aseguro que ninguno de esos nombres los facilitamos nosotros. Sería una falta de respeto hablar con alguno de ellos en estos momentos».

Optimista de cara al futuro inmediato, Arias sentencia ante las cámaras de ‘Ondaluz TV’: «En mi mente no cabe una derrota ante el Sporting. Afrontaremos ese partido con los cinco sentidos para sacarlo y no cabe otro planteamiento».

También amplía sus miras a medio y largo plazo. «El Cádiz CF tiene que aspirar a lo máximo. Hay que ser ambiciosos, tener las expectativas altas y no ser conformistas. Por eso he venido aquí», aclara de manera contundente.

Fecha límite: 23 de octubre

Al ser cuestionado por la configuración de la plantilla, misión que en su día fue encomendada a su antecesor Juan Carlos Cordero, Óscar Arias señala: «Todas las plantillas son mejorables, pero por mi parte no es justo ni honesto entrar en valoraciones de ese tipo a estas alturas. A final de temporada veremos las cosas con perspectiva, pero creo que los jugadores que tenemos están sobrados para solventar esta situación».

Por eso añade: «Lo que necesitamos es un resultado positivo para cambiar el aspecto anímico y así cambiar la dinámica».

Aunque también abre la puerta a ocupar la ficha del lesionado Juan Hernández antes del 23 de octubre, fecha límite. Eso sí, habrá que hilar fino. «Intentamos fichar para ocupar la ficha de Juan Hernández. Ahora bien, tenemos un límite de tiempo y lo hacemos con un mercado muy reducido. Tiene que ser un jugador que no necesite tránsfer o que esté en el paro. No son fáciles las opciones de mercado. Los que están en su club y no juegan en Primera, confían en jugar y esperarían a enero para salir. Lo intentamos pero no se garantiza. No hay que traer por traer», sentencia.

Del mismo modo, el director deportivo del Cádiz CF descarta algunas de esas opciones: «Ni Samu ni Javi Guerra tienen las características que quiere el entrenador. Él pretende un jugador de banda que pueda jugar en cualquier posición de ataque».

Y afirma que no pierde vista el mercado de invierno, con un mayor margen de maniobra: «Hay capacidad económica, pero somos el Cádiz CF. En enero se le puede dar una vuelta de tuerca al equipo para intentar mejorarlo. Es pronto porque hay margen hasta entonces».

Sergio Sánchez, cerca del debut

A día de hoy, Óscar Arias ya ha estrenado su capítulo de incorporaciones. Fue con la llegada del zaguero Sergio Sánchez. De él destaca: «Viene con muchísimas ganas, está entrenando con normalidad y nos ayudará mucho cuando esté disponible. Es una apuesta del Cádiz CF, no de Óscar Arias, aunque soy yo el responsable de la llegada del jugador». Al tiempo que asevera: «Ha tenido una pequeña rotura y hay que ir con calma porque puede tener una recaída y sería más grave. Estamos frenándolo para no precipitar su vuelta. Cuando juegue ya veremos si es arriesgado o no. Creo que será una buena opción. En la Copa del Rey no estará, aunque podría estar ante el Sporting».

Momento en el que aprovecha para señalar: «Las lesiones no son excusa porque las plantillas se configuran para que todos los jugadores sean útiles en cualquier momento. Ahora bien, cuando esas lesiones coinciden en una misma posición hace que condicione el planteamiento y la estructura del equipo».

Cuestionado por el rendimiento de Salvi, Arias aclara: «Me parece un buen chico que tiene que volver a centrarse porque tiene que ser el Salvi que todos conocemos. El equipo le necesita».

Sobre la renovación de Álex, uno de los asuntos principales desde su llegada a la dirección deportiva del Cádiz CF, asegura: «Hay un acercamiento y hay voluntad por las dos partes. Es un jugador muy importante, pero falta redactar el contrato de renovación».