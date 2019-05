Oier: “El Cádiz CF se hace más fuerte en Carranza”

A. C.,

Por A. C., 18:07 h.

Oier Sanjurjo es el capitán de un equipo que funciona “como una piña”, según las palabras de Juan Villar, uno de los goleadores del equipo que más tanto acumula en su haber con 52. De ellos, tres han sido marcados por el central que este jueves pasaba por los micrófonos de la ciudad deportiva de Tajonar.

“El Cádiz está en la pelea por el ‘play off’ y no va a ser un partido fácil”, comenzaba avisando el futbolista del Osasuna, que si gana este domingo en la Tacita sería equipo de Primera matemáticamente. De la misma forma, piensa que los cadistas son m´sa fuerte en su casa pese a los últimos resultados. “Además, en Carranza ellos se hacen fuerte y no es fácil arañar puntos en ese campo. Pero vamos a ir a Cádiz a hacer méritos para conseguir el triunfo y el objetivo que es el ascenso”.

A falta de cuatro jornadas para el final, los rojillos tienen en su mano el ascenso. Sin embargo, se ve tan cerca que no es sencillo mantener la disciplina, por eso mismo Oier ha tratado esta semana de motivar a sus compañeros a lo grande. “Hay que seguir insistiendo en hacer las cosas que veníamos haciendo, porque así estaremos más cerca de conseguir el objetivo. El equipo durante esta semana ha demostrado tener cerca ese objetivo, que lo sentimos cerca y que quiere lograrlo por méritos propios”.

El once navarro llega a Carranza tras una semana sin competir al haber sumado los tres puntos de rigor ante el eliminado Reus. Para el capitán apenas hay diferencias entre una jornada y otra. “Yo personalmente me encuentro con muchas ganas de fútbol. No es habitual parar una semana y tenemos hambre de balón. Hemos hecho sesiones intensas de mucho ritmo”.

Por último, transmite su deseo de ascender cuanto antes porque “como capitán, sería un orgullo para mí, un premio al esfuerzo y al trabajo. Poco más. Aunque eso llegará en el momento que lo consigamos”.