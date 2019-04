Otro Numancia lejos de Los Pajaritos

Este domingo visita el Estadio Ramón de Carranza el Numancia, uno de los equipos de LaLiga 123 que más sufre a domicilio. Su entrenador Aritz López Garai es consciente de ello y así lo afirma. Y es que no hay más que mirar las estadísticas para saber que la escuadra soriana no lo pasa nada bien lejos de Los Pajaritos. De hecho, si los ‘rojillos’ no están salvados es por su papel como visitantes.

Aunque encabeza la clasificación de empates a domicilio con nueve igualadas, también cierra la tabla de victorias conseguidas fuera de casa, ya que únicamente ha ganado una vez. Fue en Almendralejo ante el Extremadura el 24 de febrero (0-1) con un gol del centrocampista Fran Villalba, ausente en Cádiz por sanción. De esta manera, el Numancia es junto al Córdoba el equipo de la categoría de plata que menos gana a domicilio.

Estos registros hacen que los numantinos sean de los peores a domicilio esta temporada con únicamente 12 puntos en su casillero. Una cifra muy alejada de la conseguida por el Cádiz CF lejos del Estadio Ramón de Carranza, pues es la tercera escuadra que más puntos consigue: 24.

Duros de pelar

Si bien es cierto que ganar como visitante se convierte en una odisea para los hombres de Aritz López Garai, también venden cara su derrota. De hecho, algunos de esos nueve empates lejos de Los Pajaritos han tenido lugar en estadios complicados como El Sadar, Los Cármenes, Riazor y El Molinón ante equipos que están en los primeros puestos de la clasificación.

Además han perdido las mismas veces que el Cádiz CF a domicilio: 7. De esos tropiezos, los dos últimos llegaron en sus dos salidas más recientes. Rayo Majadahonda (4-0) y Nástic (2-0) fueron sus verdugos.

En definitiva, el Numancia no lo pasa bien sin su público pero suele hacer sufrir al rival que ejerce de local. Y mientras le queda pasar por Cádiz, Albacete, Oviedo y Zaragoza.