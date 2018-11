El Nuevo Arcángel, una bendición para el Cádiz CF

Si hay un estadio que al Cádiz CF se le ha dado muy bien desde que puso sus pies de nuevo en la categoría de plata después de seis años de lodo y barro ese es sin ningún género de duda el Nuevo Arcángel de Córdoba, donde cuenta sus dos últimas visitas por victorias. Y fáciles.

La primera de las dos victorias fue lograda en la decimoctava jornada de la temporada 2016/17, la primera de su regreso a la Segunda División tras ascender en el Rico Pérez de Alicante poco antes. El Cádiz CF de Cervera llegaba al estadio cordobesista con la moral por bandera tras golear en Carranza al Zaragoza 3-0 con goles de Salvi, Abdullah y un Ortuño que llegaba a la tierra de los califas en plan estelar.

Las cosas, a pesar de todo, no comenzaron muy bien para el once amarillo, que comenzaba perdiendo en minuto 57 con un tanto de Rodri. Sin embargo, la reacción no tardó en llegar y fue Ortuño el que empataba en el 69′. Ya en el 83′, el de Yecla aprovechaba un error de la zaga local para adelantar a los cadistas, que le pusieron la guinda con otro buen gol de Aitor García a tres minutos del final para delirio de la afición amarilla desplazada. Aquel triunfó metía a los de Cervera en la cuarta posición, dentro de los puestos de ‘play off’ de ascenso, de los que ya no saldría más en toda la temporada regular.

Al año siguiente, el Cádiz CF le tocaba abrir el telón en el estadio del Córdoba y otra vez los de Cervera no tuvieron rival. Y es que desde el primer minuto los amarillos campeaban vencedores en el marcador tras un gol muy tempranero de David Barral. Los gaditanos dominaron de principio a fin un encuentro al que Alvarito, en el 34′ de partido, casi que le ponía la guinda ya que los blanquiverdes estuvieron maniatados hasta el final, donde casi que sin querer lograron maquillar el resultado con un gol de Markovic en la última jugada del tiempo de descuento.

Al igual que este año el Cádiz CF ha vuelto a imponer su ley en el Anxo Carro por tercera temporada consecutiva, este domingo le tocará hacer lo mismo ante un equipo que, para más inri, se encuentra en un momento muy delicado, en puestos de descenso y con su entrenador en el disparadero.