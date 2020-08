Negredo: “La edad es un número; me siento joven y con ganas de seguir divirtiéndome”

Se ha cerrado la semana laboral en El Rosal con el que es hasta el momento el fichaje estrella del Cádiz CF. El director deportivo Óscar Arias presentaba a alguien que “no necesita presentación”. Tras recordar los equipos en los que ha militado Negredo (Almería, Sevilla, Manchester City, Valencia…) y decir que viene de Dubai, Arias le concedió la palabra después de destacar que “viene para una temporada con opción a otra”.

Negredo comenzó diciendo que no le ha costado mucho decidirse y contó que incluso estaba hablando con Vizcaíno mientras el Cádiz CF se estaba jugando el ascenso, algo que celebró como uno más. “Mi idea e intención en ese momento era volver a España porque mi cuerpo me lo pedía; quería volver a una liga más competitiva y estoy en la que junto a la Premier es la mejor del mundo”. En definitiva: “Hubo poco que pensar porque era un reto para mí estar aquí”.

El por qué de jugar en el Cádiz CF también lo aclara sin el menor problema. “Es un club que a cualquiera que le preguntes le cae simpático; a mí ya me lo parecía desde que jugaba en Almeria o Sevilla. desde fuera se ve muy familiar. Eso por un lado, y segundo la idea de volver a competir me agradaba. Fue mi primera opción cuando me lo propusieron y hablando con mi gente, y entre todos, me ayudaron a tomar esta decisión que es buena para mí en primer lugar porque quiero volver, no a sentirme futbolista porque no le he dejado de ser, pero sí en competir a mayor nivel”.

Con 35 años recién cumplidos, la pregunta era obvia. Aquí su respuesta. “La edad ahora mismo es un número, que es alto pero no me siento con esa edad. Me siento joven y con ganas de divertirme; en cuanto no las tenga (esas ganas) diré ‘hasta aquí hemos llegado’. Quiero seguir disfrutando de esta profesión”.

Ha habido muchos compañeros de profesión con parecida edad que han dado muy buenos resultados. El último, Soldado en el Granada, al que aludió pero con el que no quiso compararse porque ante todo viene con una mentalidad muy clara. “No vengo a compararme con nadie y es esa línea estoy. Tenemos todos que remar en la misma dirección porque espero que sea un año duro pero bonito”.

Apenas ha hablado con Cervera

Ha tardado en hablar en público desde que se supo que era jugador del Cádiz CF. Y aunque lleva dos semanas ya entrenando, tampoco es que lo haya hecho mucho con su nuevo entrenador. “Hemos hablado poco sinceramente; tuvimos pocas sesiones de trabajo conjunto, la verdad. Tendremos más tiempo para ir conversando”. Eso no quita para que se haga una imagen de lo que es Cervera y de lo que le pedirá en el campo. “Al final los detalles se ven solo observándolo y creo que sé por dónde quiere ir. De aquí a que empiece la temporada, iré guiándome en esa dirección para meterme en la línea del grupo y eso será lo que haga que esto vaya bien“, dice.

Tiene claro que “lo principal para mantener la categoría son los partidos de casa; es ahí donde tenemos que hacernos fuertes y conseguir la mayoría de puntos; pero sobre todo jugar como equipo. Las individualidades hay en los equipos grandes, pero la suma de todos ayuda mucho más que las individualidades. Se ha conseguido el ascenso gracias al bloque y eso el Cádiz CF no lo puede perder”.

A su edad, ha conocido dos ligas muy importantes como la española y la inglesa desde el primer nivel del escalafón y también el fútbol árabe. Tiene, desde la humildad, claro lo que puede aportar al Cádiz CF. “Al final el estar viviendo fuera te da más experiencia, más cultura de fútbol en general pero al final el fútbol es fútbol en todos lados. Pienso que la veteranía y la experiencia que tengo creo que puede ayudar al equipo, pero partiendo de la base de las ganas, que es so lo que más me llama para venir y competir y venir aquí”.