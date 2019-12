Multa de 600 euros a Salvi y un partido de sanción

Un partido de sanción, 600 euros al jugador y 200 al club. Así se las gasta el Comité de Competición, que no ha dudado en castigar a Salvi Sánchez por el pisotón que le costó la expulsión el pasado sábado ante el Numancia en el partido que cerraba el año 2019 en Carranza.

Aunque el servicio jurídico del Cádiz CF presentó su correspondiente recurso para salvar a su jugador, Competición lo ha tenido bien claro. Y es que desde dicho Comité se entiende que “no se deduce con evidencia la existencia de un error material manifiesto -como había pedido en su alegato el Cádi CF-, único supuesto en el que procedería dejar sin efecto las consecuencias disciplinarias de la amonestación impuesta, en aplicación de los artículos 27 y 130 del Código Disciplinario vigente. En efecto, del visionado de las imágenes se observa que existe contacto entre el jugador expulsado y el rival, correspondiendo valorar al árbitro lo ocurrido, dentro de su discrecionalidad técnica”.

Donde sí Competición le da la razón al Cádiz CF es a la hora de exculpar a Salvi a la hora de emitir su juicio sobre si hay voluntariedad o no en la acción. En este sentido, el organismo cree que la jugada “se produce en la disputa del balón, no siendo por ello acertado lo manifestado en el acta en el sentido de que el balón no estaba en disputa entre los jugadores. Por ello, cabe resolver que la acción de falta se produce en términos coherentes con lo reflejado en el acta pero que, sin embargo, la misma tiene lugar en disputa del balón”. Por lo tanto, sigue diciendo el escrito, “se estiman parcialmente las alegaciones formuladas y se confirma la expulsión impuesta”.