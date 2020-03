Momo se arropa en El Rosal

No deben estar siendo unos días nada fáciles de llevar por parte de Mamadou Mbaye ‘Momo’, que a comienzos de la semana pasada conocía oficialmente la multa económica cercana a los 30.000 euros así como la sanción de cuatro meses sin jugar por haber firmado con el Cádiz CF teniendo contrato con el Watford. Al margen de las dos ventanas de fichajes a las que no podrá acceder el Cádiz CF, lo cierto es que el jugador senegalés no atraviesa su mejor momento en el plano personal.

No obstante, tampoco ha querido encerrarse y Momo no faltó a la cita del encuentro de sus compañeros este mediodía en El Rosal ante el Talavera. Sentado en la grada, con gorra y unos cascos inalámbrico, el central cadista pudo comprobar in situ el cariño de los aficionados, con los que disfrutó de la victoria crucial del filial con el que entrena.

El jugador no tuvo problemas en entender que es foco de la noticia y accedió sin problemas a dejarse fotografiar consciente de las circunstancias aunque tampoco comentó nada al respecto. Y es que poco o nada tiene más que comentar que lo que leyó en la rueda de prensa que dio la semana pasada junto a dos directivos cadistas.

Quien sí lo hizo fue su entrenador Juanma Pavón. “Momo es un chico que trabaja muy bien con nosotros. No se lo esperaba y se encuentra afectado, como es normal. Él sabe que es uno de los nuestros y que tiene el respaldo del equipo y del club porque sigue siendo uno de nosotros. Tiene todo nuestro apoyo”, manifestaba el técnico del Cádiz CF B en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Talavera.