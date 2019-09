El mejor colchón para diez asaltos

Qué mejor que el gran comienzo liguero que ha tenido el Cádiz CF, empañado por ese resbalón en Alcorcón, para haber afrontado como lo ha hecho diez jornadas de aúpa en las que se verá las caras con potenciales candidatos al ascenso a pesar de la crisis como la que está atravesando el Deportivo y otros equipos con un gran peso histórico que siempre, casi que por decreto, deben estar peleando por el ascenso a pesar de plantillas, crisis institucionales y demás circunstancias de que los escudos no entienden.

De hecho, el ‘Tourmalet’ del Cádiz CF no ha hecho más que empezar y lo hizo pocos días después del último choque que, siempre, en teoría debía ser asequible por el nombre del rival.

Cádiz CF-Deportivo; 7ª jornada. 21 de septiembre

El miedo a perder de Anquela taponó todos los espacios

El primero de los diez encuentros ante un rival de ‘muy señor mío’ se disputó el pasado sábado en Carranza, donde llegaba un Dépor con el agua al cuello y pie y medio de su entrenador en el cadalso. Y claro, cuando todo un Deportivo llega a un estadio con la necesidad obligada de no perder, todo se hace mucho más cuesta arriba para un equipo, el gaditano, que pese al férreo juego que propuso su rival estuvo a la altura de las circunstancias pese a no pasar del 0-0 ante una muralla infranqueable.

Almería-Cádiz CF; 8ª jornada. 29 de septiembre

El ogro almeriense pone en juego su liderato

Ha sido sin lugar a dudas el club que ha llamado la atención de propios y extraños el pasado mercado veraniego adjudicándose jugadores que interesaban a toda Segunda e incluso al Manchester United. Los ‘petrodólares’ han llegado al Juegos Mediterráneos y este domingo el Cádiz CF tiene ante sí la oportunidad de dar un golpe de efecto ante el equipo llamado a subir a Primera a golpe de chequera. Un punto es lo que separa al líder Almería de un Cádiz CF que es segundo habiendo cedido tan solo cuatro puntos. De locos el arranque de dos equipos andaluces que protagonizarán este fin de semana el partidazo de la jornada el domingo a las 16.00 horas.

Cádiz CF-SD Huesca; 9º jornada. 2 de octubre

Un recién descendido con hambre de ascenso

No será el primer recién descendido que pisará Carranza esta temporada. El primero que lo hizo, el Girona, ya dio buena cuenta de él un Cádiz CF que se frotó las manos con la posesión de balón que pidió el once de Unzúe,. El resultado ya se conoce y fue el de 2-0 a favor de los hombres de Cervera, que bien desearían que el conjunto oscense, entrenado por el ex del Rayo, Míchel repitiera el mismo patrón de juego del once catalán y que tan bien le viene.

Zaragoza-Cádiz CF; 10º jornada. 6 de octubre

Gran inicio liguero del once de Víctor Fernández

Sin tiempo para coger aire, ya que el Cádiz CF-Huesca se celebra entre semana otra vez, los pupilos de Cervera viajarán a Aragón para medirse a un equipo que ha comenzado de forma brillante como es el Zaragoza de Víctor Fernández, al que tanto club como afición se le imploró que se quedase en el banquillo de La Romareda para, tras salvarlo del descenso el curso pasado, devolverlo a la elite del fútbol nacional. Con u partido menos, los maños son los terceros clasificados y todo indica que no decaerán en un año donde todo el zaragocismo está remando hacia la misma dirección que señala un ídolo como es su veterano y afamado entrenador.

Málaga-Cádiz CF; 11º jornada. 12 de octubre

Pescar en río revuelto, misión de los hombres de Cervera

Si en Almería están soñando con el jeque que le ha tocado, en Málaga comienzan a despertarse del sueño hasta volverse en pesadilla dado los problemas económicos que está teniendo un equipo que lo pasará francamente mal esta temporada. Sin embargo, el once de Víctor del Amo lucha día tras día para que la crisis institucional no llegue a un vestuario que el año pasado alcanzó los ‘play off’ de ascenso. La misión del Cádiz CF es pescar en río revuelto en un campo siempre complicado. Para colmo de males para el cuadro de la Costa del Sol, para este derbi regional no podrá contar con muchos de sus jugadores debido a la cantidad de jugadores internacionales que ese fin de semana deberán estar con sus respectivas selecciones.

Cádiz CF-Las Palmas; 12º jornada. 20 de octubre

Otro puntero que sufre con la losa de la exigencia

Es el segundo año que Las Palmas se enfrenta a una Segunda donde nada le está saliendo como debiera. De entrada, y tras no conseguir volver a la elite el curso pasado, comienzan a llegarle los problemas económicos propios de una entidad que tenía nóminas de Primera en la categoría de plata.Poco a poco, la plantilla va perdiendo en calidad mientras en la grada se sigue planteando la misma exigencia de tener que regresar cuanto antes a la máxima categoría. El nuevo proyecto descansa sobre Pepe Mel, pero el bético apenas está consiguiendo buenos resultados y tiene a los ‘pio pío’ inmersos en puestos de descenso.

Albacete-Cádiz CF; 13º jornada. 27 de octubre

La misma receta para repetir con más suerte el asalta la elite

Ya el año pasado el Albacete de Luis Miguel Ramis se quedó a un paso del ascenso tras clasificarse al ‘play off’. El queso manchego ha seguido confiando en el mismo bloque de jugadores así como en el cuerpo técnico y la lógica le está dando la razón puesto que ha empezado la temporada con buen pie ya que ya están instalados en la sexta posición tras unas primeras jornadas en la que el equipo manchego ha vuelto a cogerle el pulso a la competición. Un año más, sus hombres de ataque, unidos a un centro del campo experto y sobrio, vuelven a ser lo más peligroso de un equipo que volverá a intentar, desde la humildad, el asalto a la Primera. Sin duda , el Carlos Bel monte no será tarea fácil para los hombres de Cervera.

Cádiz CF-Sporting; 14º jornada. 3 de noviembre

La visita de un histórico que vuelve a confiar en Mareo

De un tiempo a esta parte se ha instalado en El Molinón la sensatez, esa por la que ni afición ni directiva pierden la cabeza cada verano en pos de un ascenso que no siempre debe ser el objetivo por decreto. En las oficinas del Sporting lo tienen claro este año y de entrada, la directiva ha dado luz verde al proyecto del joven José Alberto López Meléndez, que ya se hizo con el equipo el año pasado tras varias aventuras.De esta forma, el club sportinguista le daba el timón del proyecto del primer equipo a un hombre de la casa, salido de Mareo, la cantera a la que siempre se vuelve cuando la economía no pasa por buenos momentos y es el compromiso el que debe tirar del carro. Y de eso sabe un rato ElMolinón, un estadio encantado de arropar a sus muchachos a pesar de que el ascenso sea un objetivo casi que utúpico.

Rayo Vallecano-Cádiz CF; 15º jornada. 10 de noviembre

Regreso a Vallecas, una grada hermana y un verde hostil

Después del descenso del Rayo, el Cádiz CF y su afición tienen una fecha importante este mes de noviembre ya que se volverá a Vallecas, una barriada obrera hermana de la afición cadista, que si bien suele disfrutar bastante en cada desplazamiento no suele hacerlo así durante los 90 minutos del partido. Hace dos campañas se sumó un punto pero hace tres el once de Cervera salió escaldado (3-0) en lo que se recuerda como uno de los peores partidos disputados por el equipo del actual entrenador del Cádiz CF. Este año, en Vallecas sigue habiendo la misma exigencia de siempre y habrá que ver cómo responde un Cádiz CF que ha crecido mentalmente mucho en los dos últimos cursos ligueros.

Tenerife-Cádiz CF; 16º jornada. 17 de noviembre

El Rodríguez López como fin de una etapa mayúscula

Será a mediados de noviembre cuando se ponga fin a una etapa de diez partidos ante equipos de mucha categoría. En esta ocasión, será el Heliodoro Rodríguez López el estadio en el que el Cádiz CF pondrá la pica al término de un ‘Tourmalet’ del que habrá que esperar para ver cómo sale y hasta qué punto han sido importantes los quince puntos consecutivos que se sumaron en las primeras cinco jornadas.Esas por la que se ganó un colchón de primera calidad para afrontar un viaje tan complicado como bello debido a la enjundia y el empaque de diez rivales que, seguramente, se habrán querido citar para el mes de mayo en los puestos nobles de una categoría que no entiende ni de patrimonio, ni de historia ni nada parecido.

La vuelta a la competición después de esas diez jornadas mayúsculas por los rivales será en Carranza, ya el 24 de noviembre. El rival que espera será un enemigo íntimo como el Lugo, que desde su ascenso a Carranza aquel maldito año con Jose González en el banquillo, ha sabido conservar su plaza en la Segunda no sin algún que otro susto.

Las siguientes jornadas anteriores al cierre del calendario de la primera vuelta llevarán alCádiz CF a visitar Fuenlabrada, donde se encontrará con Mere, ex del Cádiz CF B. Poco después el Elche regresa a Carranza. Las dos últimas jornadas, el 15 de diciembre y el 22 del mismo mes para despedir el año, se jugarán en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Oviedo y de vuelta al templo cadista para medirse al Numancia.