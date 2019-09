El médico del Cádiz CF ve «pronto» a Jurado tras sufrir la «misma lesión que Messi»

El cadismo vive pendiente del debut de José Manuel Jurado con la camiseta del Cádiz CF. Sin duda el fichaje estrella del pasado verano y que por una lesión todavía no ha podido estar sobre el verde hasta el momento.

Quien mejor lo conoce dentro del club amarillo hasta el momento es el jefe de los servicios médicos de la entidad. Salvador del Castillo sigue el día a día de los lesionados del equipo de Álvaro Cervera y conoce a la perfección lo que está sufriendo el jugador sanluqueño del Cádiz CF.

“Jurado ha tenido un problema en el sóleo y eso lo ha hecho estar lesionado en las últimas semanas”, reconoce Del Castillo a Canal Amarillo en las jornadas ‘Medicina del Deporte’, organizadas por la Clínica La Salud. El doctor gaditano no oculta que “influyen miles de factores como en el de Jurado pero en este caso es algo concreto porque venía de no hacer una pretemporada establecida”.

Salvador Del Castillo describe que “en un equipo de fútbol te encuentras con deportistas de élite y aunque la atención puede ser parecida a una persona de la calle, la exigencia no. Un día es muy importante para recuperar a un jugador”.

Con todo, el doctor del Cádiz CF ve a Jurado muy pronto sobre el terreno de juego. “En cualquier caso está en la última fase de su recuperación y no va a tener problema en volver a estar pronto a disposición del entrenador. Vamos a ver pronto debutar a Jurado”.

Asimismo, el jefe de los servicios médicos del club compara la dolencia del futbolista sanluqueño con la de una estrella del fútbol mundial. “Es una lesión muscular en el sóleo y ha tenido un problema similar al de Messi y fíjate el tiempo que ha estado Messi sin jugar. Jurado es nuestro Messi”, reconoce.

El prestigio de Salvador Del Castillo es de sobra conocido. Una reputación que ha encontrado mayor auge con su incorporación al Cádiz CF. “Mi experiencia está siendo muy satisfactoria, hemos empezado muy bien en lo deportivo y eso también ayuda en la faceta médica”. Cuestionado por las lesiones, el doctor les quita importancia: “Las lesiones dependen de muchos factores y muchas veces es muy difícil saber por qué aparecen. Hay momentos que no hay y en otras ocasiones aparecen cinco lesiones seguidas. Depende de muchos factores, desde el estado emocional del equipo, al estado del césped, por ejemplo. No obstante no hay que volverse loco cuando aparecen las lesiones, hay que estar tranquilos”, concluye.