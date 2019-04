Marcos Mauro no sale de la enfermería

Menos mal que, según las palabras de Álvaro Cervera en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Numancia, el central Sergio Sánchez abandonó el campo debido a un cambio táctico y no a unas molestias del jugador barcelonés, que minutos antes de ser reemplazado por Rennella había tenido que ser atendido por los médicos del club. El entrenador cadista aseguró que su cambio se debió a un perfil táctico y la retaguardia amarilla puede respirar tranquila. O al menos, no suspirar.

Y es que Marcos Mauro volvió a recaer la semana pasada de su lesión ante el Córdoba y es más que probable que tampoco pueda estar este domingo en Majadahonda debido a que no está cumpliendo los plazos de recuperación, según ha avanzado la cadena Ser. La microrótura fibrilar en el recto anterior del cuádriceps no ha remitido y día tras día se ejercita con el recuperador José Luis Costa.

La moral del defensa está tocada después de que la semana pasada recayera en un entrenamiento y le impidiera regresar al equipo ante el Numancia tras perderse el encuentro ante el Zaragoza. Y es que el sudamericano proveniente del Villarreal B llegó a entrar incluso en la lista de convocados para el encuentro ante Las Palmas en el que vio como jugaba como titular el canterano Sergio González, quien por cierto se lesionó recientemente también.

El caso de Marcos Mauro comienza a preocupar ya que de una pequeña molestia que le iba a impedir tan solo perderse uno o dos encuentros se está extendiendo a un mes.

Mucho debe de mejorar de aquí hasta el domingo un central que siempre ha salido del once titular debido a lesiones. Mala suerte para un defensa con el que contaba Cervera.

No es el primer caso que se alarga en el tiempo su recuperación. Un buen ejemplo es el de Garrido, jugador que también fue incluido en una convocatoria en la que no jugó el partido para acabar entrando en la enfermería pocos días después.

En estos momentos, los centrales titulares están siendo Kecojevic y Sergio Sánchez, únicos que están disponibles ya que el canterano Sergio González está con molestias y con Servando no se cuenta desde hace meses. El comodín Edu Ramos sigue siendo una alternativa, pero parece claro que no está siendo el año de una defensa que siempre ha estado lastrada.