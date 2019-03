Manu Vallejo sigue con los pies en el suelo: «No tengo vértigo, ni miedo»

Recién llegado de su inolvidable experiencia con la selección española sub 21, Manu Vallejo habla con la misma mesura de un jugador que hace unos meses peleaba en Tercera División, que ahora es el líder del Cádiz CF y que la próxima temporada estará en Primera con el Valencia. Casi nada.

Antes de hacer mención a su situación personal, el jugador habla de su regreso al Cádiz CF y a los entrenamientos. “Al final los 25 jugadores que estamos aquí somos los que tenemos que tirar del carro. Tenemos que intentar meternos entre los seis primeros, no soy solo yo. Estoy rodeado de todos y entre todos tenemos que remar”.

El jugador reconoce que no pudo ver el choque ante el Córdoba. “Me pilló entrenando, vi los típicos resúmenes, seguí por el móvil lo que pude. No he visto tocado al vestuario, no creo que esa sea la palabra, lo veo con muchas ganas. Esta semana tenemos el parón y ya pensamos en el partido del Zaragoza. Si nos va a venir bien o mal nos lo va a marcar el partido del Zaragoza. Yo creo que nos puede venir bien”.

Más allá del último encuentro, Vallejo reconoce que no han sido buenos los partidos anteriores. “Contra Elche y Lugo no fueron partidos buenos pero el equipo no paró de intentarlo hasta el final. Los contrarios también juegan, todo el mundo quiere ganar para jugar playoff, subir o no descender y es complicado. Los rivales también tienen ganas de ganar. Lo hemos intentado hasta el final”.

“El que lo ve desde fuera puede pensar que puede pasar lo mismo que el año pasado. El grupo es parecido, los jugadores saben lo que pasó y vamos a trabajar más duro para que no pase lo mismo. Tenemos unos partidos por delante que si hacemos las cosas bien pues podremos conseguir el objetivo del que estamos hablando”, explica Vallejo en referencia al atasco de los 50 puntos.

«Hace dos años era inimaginable»

Volviendo a su situación personal, Manu Vallejo reconoce que está viviendo un sueño del que sigue aprendiendo. “Estoy muy contento, muy feliz. Ha sido una semana muy bonita rodeada de gente de mucha calidad. He intentado aprovechar la oportunidad”. De todos esos momentos dice quedarse “con el debut en Granada, aquí en Andalucía, con mi gente, fue un momento muy bonito ese momento ante Rumanía”.

Reconoce que todo le está pasando muy rápido. “Es una cosa que hace dos años era inimaginable, siempre te cuesta asimilarlo. Cuando te metes en la rueda parece que todo es normal, pero cuando se enfríe y me dé cuenta asimilaré todo”.

No obstante, el jugador sigue demostrando una madurez tremenda. “No tengo ni vértigo ni miedo, esto es el fútbol y los momentos vienen como tienen que venir. No tengo que cambiar nada y por eso no tengo que tener vértigo. Afrontándolo igual como hasta ahora”.

Entre sus compañeros en la Sub 21 estaba Carlos Soler, jugador del Valencia y con el que coincidirá la próxima temporada. “Solo hablé de fútbol con él, lo importante es lo que nos queda por delante aquí en el Cádiz. Hablar del Valencia ahora es perder el tiempo. Hablamos las cosas básicas, pero ya habrá tiempo de hablar más”.