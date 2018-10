Manu Vallejo: «No me veo indiscutible en este Cádiz CF»

Manu Vallejo, la gran sensación del inicio de temporada del Cádiz CF, fue este lunes el protagonista en la tertulia de Canal Sur Radio. Autor de un gol para enmarcar ante el Lugo, el canterano demostró en todo momento tener los pies en el suelo y a las primeras de cambio no dudó en señalar con la humildad que le caracteriza: «Soy como he sido siempre y no he cambiado nada. Mis padres me enseñaron a ser así. Soy la misma persona que en vez de jugar en Tercera juega en Segunda».

Emocionado tras dedicarle su gol en Galicia a Fernando Orgambides ‘Baguetina’, conocido seguidor cadista fallecido la semana pasada, Manu Vallejo prefiere mantener la tranquilidad después de este apoteósico inicio de temporada a nivel individual. «Cada vez que meto un gol mi móvil echa humo. Más allá de eso, se trata de ir poco a poco y trabajar día a día. La temporada pasada no me imaginaba estar como estoy ahora», señaló. Y puntualizó: «Yo estaba haciendo las cosas bien en el Cádiz CF B, pero creía que era muy difícil tener la oportunidad en el primer equipo. Es algo a lo que no le daba vueltas».

Ahora, meses después, el chiclanero sólo piensa en ayudar a su equipo y seguir creciendo. «Me encuentro bien en cualquiera de las tres posiciones del ataque. Estoy corriendo más que nunca. En el fútbol profesional todo es más difícil., aunque también ayuda que Álvaro Cervera nos ponga las pilas», relató en los micrófonos de Canal Sur.

Abanderado de la cantera del Cádiz CF, Manu Vallejo destacó: «Los aficionados del Cádiz CF llevan muchos años sin ver a canteranos y había ganas de ver a gente de la cantera. Es bonito».

Sin lugar a dudas, un sueño que empezó a hacerse realidad durante la pretemporada. Manu Vallejo lo rememoró: «Fue ante el Elche en el Pinatar Arena, que jugué 40 minutos. Ahí fue cuando me empezó a cambiar un poco todo, ya que me fui viendo como uno más en el primer equipo. He luchado por mantenerme ahí porque me veía con ánimos y mucha confianza».

Del mismo modo, él no se ve titular indiscutible. «Me centro en entrenar durante la semana al máximo. Hay que aprovechar cada minuto. No me veo indiscutible en el Cádiz CF», afirmó.

Apoyado desde el principio por toda la plantilla, y contando con el respaldo de pesos pesados del vestuario como Cifuentes, Sergio Sánchez, José Mari o Álex, el canterano destaca el papel de jugadores como el madrileño o Jairo. «Es muy fácil entenderse con ellos sobre el césped. Son dos jugadores espectaculares».

Un futuro esperanzador

Con contrato hasta 2012 y una cláusula de rescisión de millones de euros, Manu Vallejo aseguró: «A corto plazo mi sueño es salir de la zona en la que estamos porque no tenemos equipo para sufrir tanto. Asimismo, a largo plazo espero estar muchos años en el Cádiz CF y, por pedir, en un futuro me encantaría ascender a Primera con el Cádiz CF».

Finalmente, el chiclanero se centró en el cuero. «Los asuntos entre Pina y Vizcaíno no me afectan. Juan Carlos Cordero al despedirse dijo que teníamos que estar más unidos que nunca. Son cosas que pasan en el fútbol y hay que convivir con ellas», finalizó.