Málaga-Cádiz CF (Previa) La trampa está servida

Málaga 0 Cádiz 0 Málaga: Kellyan, Cifu, Luis Hernández, Lombán, Diego González, Benkhemasa, Luis Muñoz, Rolón, Renato, Keko y Sadiku. Cádiz CF: Cifuentes, Iza, Fali, Cala, Espino, José Mari, Edu Ramos, Alejo, Perea, Álex y Lozano. Árbitro: David Pérez Pallás, gallego de Vigo. La Rosaleda. 18.00 horas.

La trampa está servida. Cierto es que si este titular lo lee Víctor Sánchez del Amo, poca o nada de gracia le hará, pero la verdad es que un derbi ante el Málaga nunca es fácil y más si por detrás hay un halo de injusticia adherido a la afición boquerona, que puestas así las cosas, estará con los suyos a muerte en un año muy, muy, pero que muy complicado para todos los pupilos del jeque Al-Thani, el segundo que se le presenta este año al equipo gaditano.

Y es que tras tocar el ascenso con las manos en los ‘play off’ del curso pasado, la afición malacitana justo en el momento de ser eliminados por el Deportivo comenzó a vivir una pesadilla de la que todavía no ha despertado. Al no ascenso ante una grada ferviente y volcada, se le ha unido un verano movidito en el plano institucional y que fue rematado por una lamentable planificación deportiva que ha abocado al equipo de Víctor a una situación de emergencia jornada tras jornada y las que le quedan. Esta ha tocado presionar –a modo de pataleta– a la Federación para suspender el partido por falta de efectivos, y las siguientes que quedan en el panorama se miran con recelo por parte de una parroquia que reza por mantener la categoría.

Sin embargo, no será nada sencillo para el Cádiz CF sumar una nueva victoria ante un equipo que si bien parece destartalado sí que está vendiendo muy cara su piel en este inicio liguero, que es donde se fraguan todas las tristezas o alegrías de mayo.

Sabedor de que todo este capítulo inventado por el Málaga de que se juegue o no, Cervera se puso pronto manos a la obra para inculcar a su gente que no se crea absolutamente nada de nada de lo que se está diciendo en Málaga, que si está así no es por otra cosa que por el potencial de su corta pero gran plantilla. Y es que si la FIFA merodea por tu plantilla no es que el equipo esté lleno de cojos…

Por eso mismo, el técnico cadista ha quitado de la cabeza a sus chicos la posible relajación que puede haber en ellos si estos hubieran interiorizado que se medirán a un once lastrado por las bajas. Cervera les ha apretado las tuercas más si cabe consciente que tras todas estas ausencias se puede encontrar una trampa en la que hay que evitar a toda costa caer. Y para ello, el entrenador cadista volverá a confiar en un once de gala salvo con Garrido, que ayer se lesionó una mano, y Salvi, al que podría darle descanso por Iván Alejo, que vuelve a Málaga.