Los futbolistas del Cádiz CF ante Osasuna, uno a uno: No es suficiente

El Cádiz CF frena al líder. Pero eso no es suficiente. Necesita más, necesita ganar para hacerse un hueco en el ‘play off’ de ascenso y sólo colecciona empates. ¿Punto a punto se llegará a la meta? Es dejarlo en manos de los demás. Ante Osasuna, los pupilos de Cervera firmaban un encuentro correcto.

Neutralizaban a un adversario temible, el mejor de la categoría (que firmaba la x de antemano). Bien en defensa después de semanas en las que el propio míster se quejaba de las facilidades Pero no se aportaba ese plus que inclinara la balanza a su favor. Machís ya no es el Aquiles del principio,el sacrificado Jairo está mareado de los continuos cambios de posición, mientras Manu Vallejo y Salvi lo intentan pero se quedan en eso. En un intento. Ese es el Cádiz CF actual, el del quiero y no puedo.

Cifuentes (2):

El capitán, con Juan Carlos Aragón en la manga, disfrutaba de una primera mitad tranquila y eso habla bien de la labor de sus compañeros ante el líder. Sólo se manchó las calzas al desviar un disparo tímido de Villar. Ya en la reanudación, volaba para despejar el lanzamiento de Rober Ibáñez. Se desesperaba por la pasividad de sus compañeros cuando quería sacar rápido para lanzar la contra, y veía como se marchaba arriba el disparo franco de Perea. Se encaraba con algunos aficionados que le pedían prisa en el saque.

Correa (2):

Incisivo por su banda derecha, aprovechando para ocupar el espacio que le deja Aketxe, aunque errático en sus decisiones. Se le nota fresco y con confianza, algo pasado de frenada, de ahí que caiga tanto en fuera de juego. Por eso mismo vio la tarjeta amarilla por un claro agarrón.

Kecojevic (2):

Pocos errores de la zaga, que controlaba bien a los navarros. Rozaba el gol en la primera mitad, que se le escapaba en el remate por un dedo. Una desconexión pudo costar el gol pero David García cabeceó fuera.

Fali (3):

Correcto en todas sus intervenciones. Consciente de sus limitaciones, de que no podrá contar con el necesario periodo de adaptación, huía de cualquier tipo de complicaciones. Corte y despeje, poco pase en corto salvo que sea de seguridad.

Matos (2):

Voluntarioso como siempre. En esta ocasión se salvaba individualmente de la quema. Se dedicaba a no dejar espacios en tareas defensivas, tirando de velocidad ante la calidad de los rojillos. Cubría las espaldas a Machís hasta que el míster lo retiraba para colocar a Jairo en su lugar.

José Mari (2):

El roteño es el termómetro del Cádiz CF. Y fijándose en su figurase puede uno ver qué le ocurre al equipo. ‘Sí, pero…’. No está mal, pero tampoco bien. Frío, frío. El mediocentro es el alma en la medular y no conecta, no logra hilvanar los puntos de la escuadra gaditana.

Álex Fernández (1):

Por calidad, talento y visión de juego, el madrileño debe aportar más al equipo. Y no es problema de actitud pues se vacía en tareas defensivas y hasta se incorpora al ataque. Pero la fuerza y la gasolina dan para lo que dan. No es el equipo, o no es el entrenador, que más le habrá brillar. La exigencia es muy alta y por ello suspende cada jornada.

Aketxe (2):

El mediapunta vasco se ha consolidado en el once por su importancia en el balón parado. Servía un córner excelente al que no llegaba Keco por milímetros y rozaba la cruceta pocos minutos después. A cambio, resta continuidad al fútbol amarillo, le impide tener la fluidez de antaño. Quid pro quo. Ya se ha dicho tantas veces… Acabó en el mediocentro junto a José Mari. Peligro más virtual que real en sus últimos lanzamientos.

Jairo (2):

Una lástima que el canario, uno de los mejores jugadores de la primera vuelta, haya sido el gran sacrificado por el aterrizaje de Machís. Es rápido, trabajador, tiene visión y buen toque, pero no juega en la posición que más daño hace, en el extremo zurdo. Correoso en la primera mitad, ya sin opciones de brillar cuando pasó al lateral zurdo en lugar de Matos. Encima le condicionaban con una amarilla.

Machís (1):

Ya no vale. Lo han calado y no sirve hacer siempre lo mismo, se convierte en previsible. Demasiado abierto a banda (instrucciones del míster), busca siempre casi abrirse para buscar el disparo o el centro con su diestra, pero el acechan dos contrarios, que le enciman constantemente Le tapan las dos salidas y se queda sin aire. Al principio marcó la diferencia pero pronto le tomaron la medida.

Querol (2):

Cervera premiaba su golazo en Riazor y la reacción del equipo concediéndole la titularidad en punta, como única referencia. Es la posición más incómoda en el actual Cádiz, la más sacrificada e ingrata. Apenas dio noticias de vida. Disfrutaba de la mejor ocasión al inicio de la segunda mitad, anticipándose a su compañero Jairo pero estrellando el chut en un contrario. Sustituido por Renella.

Renella (2):

Futbolista inteligente, con chispa, que difícilmente podrá darle rienda suelta a su juego si no encuentra con quien asociarse. Al igual que Querol, le tocaba bregar en punta con las dos torres osasunistas. Cuando el esférico llega a su zona da la sensación de que puede pasar algo, pero ante el líder fue a cuentagotas y la retaguardia navarra funciona muy bien.

Salvi (2):

El sanluqueño lucha por volver a ser quien fue pero le queda muchísimo. Se lo han cargado las innumerables visicitudes a las que ha tenido que hacer frente este curso. Azuzaba el juego nada más entrar pero a su intención le faltaba la condición física, la chispa que dan los partidos. Acciones que ilustran su compromiso, sin éxito.

Manu Vallejo (1):

Se ha ido apagando, de manera comprensible. Tras sacrificarse en el inicio en banda derecha, explotó como segundo delantero con la referencia de Lekic. Pero ahora, ya transferido al Valencia, con un posible campeonato de Europa sub 21 en el horizonte, quiere demostrar constantemente y no es ni titular. Ese golpeo al aire muestra que la cosa no funciona bien. Y es que la juventud tiene estas cosas.

Puntuación: de 0 a 5