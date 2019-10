Un líder con una eficacia goleadora incontestable

El Cádiz CF vuelve a ser líder, echando manos de sus mejores virtudes defensivas pero sin descuidar su ataque. Su puntería es una de las mejores armas del primer clasificado. Pueda parecer que basando su éxito en el orden y la solidez, la eficacia goleadora no sería tan vital para el equipo de Cervera, pero es una de las cinco claves de su éxito. Los números demuestran que este Cádiz CF, el de esta temporada, tiene mucha pólvora en sus botas. Es cierto que habrá influido en ello la llegada a la plantilla de jugadores con mayor pegada, o simplemente que se adapten mejor a las necesidades tácticas de su entrenador, además de que le haya acompañado la fortuna en los últimos minutos de cuatro partidos, pero lo verdaderamente significativo es que en ocho jornadas ya ha marcado 13 goles, una cifra que no había alcanzado a las mismas alturas en anteriores campañas, desde la llegada de Cervera. Este Cádiz CF es el más goleador de lo que ha dirigido el entrenador nacido en Fernando Poo. Concretamente, en la 2018-19 sumaba cinco, los mismos que en la anterior (2017-18) mientras que en la 2016-17 había logrado ocho, es decir cinco menos que en este curso, unas cifras muy inferiores a las 13 dianas actuales.

Haciendo un repaso a los número de estas ocho primera jornadas se observa que el Cádiz CF es muy eficaz cuando dispara a portería. No es el máximo goleador de la categoría, aunque esté a solo uno del Almería, pero sí rentabiliza mejor sus ocasiones. Las estadísticas de Laliga Smartbank reflejan la puntería del líder, que ha marcado en casi la mitad de sus lanzamientos a puerta. El Cádiz tiene un acierto de un 48% en sus chuts a portería contraria porque ha marcado 13 dianas en 27 intentos, lo que deja clara la eficacia de sus lanzamientos. No es ni mucho menos el que más intentos realiza (el Zaragoza ha tirado diez veces más y el Alcorcón, once), pero su eficacia está fuera de toda duda.

En esta particular tabla clasificatoria, los de Cervera sacan una ventaja de seis décimas a su inmediato perseguidor, el Tenerife que suma un 42% al marcar 12 goles en 28 intentos, mientras que la tercera plaza es para la Ponferradina con un 41% (12 de 29). El Almería, inmediato perseguidor del Cádiz CF, es cuarto con un 38% (14 de 36 disparos), y cierran este ‘Top Five’ Numancia y Elche con un 36%.

Tres disparos a puerta de media

El Cádiz CF tiene una media de 3,37 disparos por partido, aunque sus números han ido oscilando hacia una mayor eficacia. Comenzó chutando tres veces a puerta ante la Ponferradina para marcar tres goles. Frente al Mirandés lo intentó en cinco ocasiones y logró dos. El mayor número de disparos llegó frente al Extremadura (seis) para dos goles, mientras que contra el Girona sólo tiene anotado un chut, el de Álex que acabó en gol. En las dos jornadas de sequía goleadora destaca que no tirara a portería frente al Alcorcón y lo intentara cuatro veces frente al Dépor sin éxito, pero frente al Almería volvió a alcanzar la media de estas ocho jornadas (tres) para marcar dos goles.