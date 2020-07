Las dos rachas de oro del piloto del Cádiz CF

Diez golitos y unos 21 puntos al peso. Se dice pronto, pero la huella del Choco Lozano permanecerá ya siempre en la historia del Cádiz CF en el caso cercano de que se dé un ascenso de categoría este próximo fin de semana o días después.

El fichaje del internacional hondureño, por el que el Cádiz CF tiene una opción de compra obligada en el caso de ascender fue una petición propia de Álvaro Cervera que el director deportivo Óscar Arias no dudó en darle. Las prestaciones que le daban al entrenador las virtudes del jugador del Girona eran perfectas para estilo de juego del equipo amarillo. Y en esta, como en otras, el técnico de las gafas dio en el clavo. Y eso que la trayectoria del delantero no estuvo a salvo de las críticas en muchos cadistas que dudaban de su potencial.

Al catracho se le recordaba especialmente bien en la Tacita de su paso por el CD Tenerife, club con que le amargó hace tres temporadas un ascenso al Cádiz CF en el ‘play off’ que acabó en el Heliodoro Rodríguez López. Entonces el internacional e ídolo hondureño ya mostró su calidad, que obviamente no pasó desapercibida para Álvaro Cervera, que le seguiría los pasos en el Girona, club que lo descartaba el pasado verano debido a la alargada sombra del uruguayo Stuani.

A bote pronto, Lozano podría parecer un delantero escurridizo y hasta cierto punto ‘jugón’, no muy del estilo de Cervera, que suele siempre preferir un ‘9’ de referencia, pero con el paso de las jornadas se fue apreciando que Lozano se trataba de, además de un rematador nato, un ariete que se fajaba con los defensas. De hecho, demasiado a gusto de muchos, que le achacaban su exceso a la hora de cometer faltas a los defensas.

Pero lo que no hay debate alguno es que Lozano ha sido clave en estas últimas jornadas. No obstante, se equivocaría el que solo recuerde estos dos últimos encuentros porque su aportación ha sido trascendental en dos momentos claves de la temporada. Y es que el ariete cadista se puede considerar en cierta forma el piloto del líder, el especialista encargado en hacerle despegar de manera decidida y ya al final encargarse de hacerlo aterrizar de la mejor forma posible. Porque puede decirse sin miedo a equivocarse que sin sus diez goles el Cádiz CF no estaría ahora mismo a un pasito del ascenso.

Su primera gran racha

Le costó aparecer en Liga. Eso sí, cuando lo hizo no pudo hacerlo de la mejor manera. Con su primera gran racha, esa que le sirvió al Cádiz CF para coronarse líder en el Juegos Mediterráneos y fugarse en el liderato en las dos jornadas siguientes. Su primer gol llegó en la octava jornada y sirvió para adelantar al Cádiz CF en Almería en un encuentro que se acabaría ganando con un jugador menos y en el descuento con un tanto del Pacha Espino (1-2).

Su segundo gol fue a la siguiente jornada y valió su peso en oro porque el catracho marcaba en una definición magistral al portero del Huesca, al que se le venció 1-0.

Puso fin a su primera e importantísima racha con su tercer gol consecutivo en Zaragoza, donde abrió el marcador en una victoria genial en La Romareda (0-2). También lo abrió a la jornada siguiente en La Rosaleda, donde consiguió su cuarto gol abriendo la victoria ante el Málaga (1-2).

Cuatro goles, cuatro victorias y cuatro rivales directos. Así se despedía el Choco de su primera gran racha porque desde esa jornada undécima hubo que esperar a la vigésimotercera para verlo marcar de nuevo. Fue en Carranza su quinto gol. Lo hizo ante el Mirandés para abrir el marcador de un partido loco que acabó con 3-3.

Ese tanto en Carranza fue un oasis que se tomó Lozano, que ya no marcaría ya su sexto gol hasta la jornada trigésimoprimera en Lugo, en el partido anterior al confinamiento. Su sexto gol lo hizo de cabeza para adelantar al Cádiz CF, que empató a un gol en el Anxo Carro.

Tres meses después se retomaba la Liga para que el hondureño volviera a ser clave al marcar su séptimo gol en Carranza para empatar ante el Alcorcón (1-1) en la jornada trigésimocuarta.

Su segunda gran racha

Ya estaba apareciendo en la esescalada, pero el hondureño ha esperado a las dos últimas jornadas celebradas (38 y 39) para enganchar una nueva racha que le ha servido al Cádiz CF para estar cerca de asaltar la Primera División. Su octavo y noveno gol vinieron al firmar un doblete ante el Oviedo en Carranza (2-0) y su décimo gol, de cabeza, ha sido el último logrado para ganar en Almendralejo 0-1 al Extremadura.