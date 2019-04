Las declaraciones de Cervera, a debate

El pasado lunes Álvaro Cervera, en el programa de Onda Cádiz ‘El Submarino Amarillo’, realizó unas declaraciones un tanto pesimistas (y realistas) en cuanto al juego del equipo antes de afrontar la recta final de la temporada. Entre otras cosas, el entrenador del Cádiz CF vino a decir que al equipo le falta algo en su juego y en su intensidad que antes sí tenía. También dijo que es como si pareciese a negociarse la lucha aludiendo a la frase de la ‘la lucha no se negocia’ con la que tanto se identifica este equipo. Igualmente, destacó que desde el partido en Tarragona el equipo “no defiende nada”.

De la misma forma que se refirió al juego del equipo, también personificó detalles que le gustan o que no de jugadores en cuestión. Concretamente, dijo de Álex Fernández que no es su prototipo de mediocentro favorito, como tampoco lo es Brian de lateral. Eso si, de Garrido se explayó a la hora de subrayarlo como su futbolista de referencia en este equipo.

También comentó que no entrena en Carranza como desearía “porque supone más un follón que benefició el ir allí” ya que, según expuso, recuerda que a veces no había agua caliente o que no tenía todos los materiales necesarios para entrenar y que había poca gente trabajando del club. Pero no todo fueron cosas negativas o, cuanto menos, poco positivas. También valoró que con lo irregular que está jugando, este Cádiz CF haya conseguido en las últimas jornadas cuatro victorias, dos empates y una sola derrota.

Todas ellas las comentó en un ambiente cálido, entre profesionales del fútbol como Hugo Vaca, Antonio Cama y Paco Baena. Precisamente, CANAL AMARILLO se ha puesto en contacto con dos de los técnicos que allí estuvieron para preguntarles acerca de la conveniencia o no de estas palabras en este preciso momento. Nadie como ellos para opinar de dichas declaraciones desde su mejor contexto.

Paco Baena, exfutbolista del Cádiz CF

Para el máximo goleador de la historia del Cádiz CF el discurso del entrenador amarillo no solo es correcto y sincero sino que también es importante que se dé. “Fue un mensaje de auténtica sinceridad y que todo el mundo puede estar de acuerdo porque llevamos tres partidos sin ganar y sin jugar bien”, comenzaba comprendiendo.

“Si el equipo está mal, es mejor decirlo, ser claro y no engañar”, apostillaba.

En cuanto a la honestidad con la que Cervera habló de Álex, Baena también entiende que “todos sabemos que a este entrenador le gusta un juego en el que no le marquen goles y para esa forma de jugar es normal que le guste jugadores más del tipo José Mari, Edu Ramos o Garrido”.

Además, Paco Baena entiende que el discurso que Cervera dio en la televisión local y del que se hizo eco toda la prensa es un mensaje que va más allá de la audiencia. “Lo que dijo en la tele también va dirigido a vestuario. Se dirige también a sus futbolistas; lo dice para que lo escuchen fuera y también dentro”, dice.

Baena cree además que no fue todo negativo, sino más que pesimista “fue realista con la situación. También dijo que para estar jugando como lo están haciendo se han ganado cuatro partidos por lo que algo estarán haciendo también bien”, concluyó.

Antonio Cama, exentrenador del Cádiz CF B

De parecida opinión a Baena es Antonio Cama, que sospecha que este mensaje, en este momento preciso, lo haya dado para detener la misma dinámica que complicó los ‘play off’ hace dos años y los jorobó el pasado. “Puede que lo haga porque está viendo algo que se repite y que ya pasó en las anteriores campañas. Parece que se está repitiendo la misma historia y por diferentes circunstancias puede que piense que sea como consecuencia de la forma de trabajar. No lo sé, francamente, porque no estoy en el día a día del trabajo del equipo, pero lo que está claro es que ahora el equipo está por debajo de lo que daba no hace mucho”.

Al igual que Baena, elogia la sinceridad de Cervera, algo que no es nuevo. “Es un entrenador que no se esconde en valorar el rendimiento de su equipo, nunca lo ha hecho. También es verdad que es difícil ocultar el mal juego del equipo actualmente. Puede que por eso esté haciendo tantos cambios en el once y esté tan lejos de encontrar ese con el que consiguió la racha de victorias con Garrido y José Mari en el doble pivote”.

Un motivo de peso para entender las palabras y el mal rendimiento del equipo lo ve Antonio Cama en la ausencia de jugadores importantes o en el bajón físico de algunos de ellos. “Hay jugadores importantes, caso de Garrido, que no están ahora y se están echando de menos. Y también hay otros que no están en su mejor nivel, caso de Salvi, por ejemplo. También en el lateral zurdo hay un problema importante o en el último partido arriba han faltado Salvi o Machís”.

Por último, Cama razona que los entrenadores siempre dicen las cosas para que sus futbolistas se enteren, bien en el vestuario, bien en los medios. “Cervera es muy dado a usar sus ruedas de prensa para lanzar mensajes al vestuario. Lo hace continuamente y esta es una más. Sabe que se están jugando muchísimo y que no pueden fallar tanto; por eso quizás utiliza todo lo que tiene a su alcance para llegar a su futbolista de la mejor forma que él entiende”