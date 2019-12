Las cinco claves de la primera vuelta del Cádiz CF

Una primera vuelta para enmarcar, una primera parte del campeonato sencillamente espectacular para un equipo y una afición que ni de lejos podía soñar que al llegar al ecuador de la temporada, el Cádiz CF iba a sumar la friolera de 43 puntos en una primera posición con sello totalmente amarillo.

Un Cádiz CF que arrancó como una moto el campeonato, ganando los cinco primeros partidos y perdiendo al sexto. Sobreponiéndose a una derrota dolorosa e injusta en Alcorcón, o a otras como la de Albacete.

Mejor equipo como local, mejor equipo como visitante, segundo máximo goleador y segundo mejor equipo en defensa. Los datos demuestran que el liderato y la distancia que el conjunto de Cervera tiene con los perseguidores no es ni mucho menos casualidad. Cifras que reflejan una dinámica casi inmaculada y que solo se ha manchado con cuatro derrotas y cuatro empates.

Los amarillos han sumado en 17 de los 21 partidos hasta ahora jugados. Han logrado sumar 20 de 25 puntos posibles o ganar dos partidos a domicilio consecutivos. En definitiva aspectos de un equipo que ha estado toda la primera vuelta en puestos de ascenso directo y que ha sido líder en 19 de 21 jornadas.

Una primera vuelta que se explica en cinco claves que resumen todo lo anteriormente mencionado:

1. Comienzo demoledor

Sin duda el primer aviso a navegantes de un Cádiz CF hecho para cotas importantes. Un arranque de campeonato de los que dejan mucha huella. Cinco jornadas, cinco victorias. Los amarillos fueron capaces de vencer a Ponferradina, Mirandés, Extremadura, Racing y Girona. El inicio de temporada era una clara demostración de lo enchufado que había comenzado el Cádiz CF la temporada.

Solo la derrota en Alcorcón empañaba el buen inicio cadista. Un partido extraño condicionado mucho por el arbitraje y que dejó a los amarillos sin liderato de manera momentánea durante dos jornadas.

2. El triunfo en Almería

El encuentro perdido en Alcorcón y el empate ante el Deportivo en Carranza, dejaban al Cádiz CF con 16 de 21 puntos posibles. Una cifra espectacular que alcanzó cotas mayores con el partido de la jornada 8.

Los de Cervera visitaban a un equipo que hasta entonces no sabía lo que era perder como local. Un Almería hecho a base de talonario que no fue obstáculo para un Cádiz CF que logró sumar los tres puntos con diez jugadores sobre el campo. Un golpe encima de la mesa y una demostración absoluta de poderío. De ahí a recuperar la primera posición y a seguir ganando. Cinco victorias consecutivas para que en la jornada 12 los amarillos tuvieran ya una ventaja de once puntos sobre el segundo y el tercero.

3. Sobreponerse a las derrotas

Han sido cuatro los partidos en los que los de Cervera no han logrado sumar un solo punto. Alcorcón, Albacete, Fuenlabrada y Numancia han sido los equipos que se han sobrepuesto a los amarillos. Todos ellos con más jugadores sobre el campo que los cadistas, excepto el Albacete, y todos esos partidos con decisiones arbitrales bastante discutibles.

Con todo, la capacidad de reacción amarilla ha sido tal que tras la derrota en Alcorcón, los amarillos encadenaron seis partidos sin perder. Tras el tropiezo en Albacete y Fuenlabrada, los de Cervera tampoco sucumbieron y fueron capaces de volver a ganar. Un líder debe también enfrentarse a obstáculos como las derrotas, que evidentemente tienen que llegar.

4. Sensaciones siempre positivas

Y es que si por algo se ha caracterizado este Cádiz CF es que en la inmensa mayoría de los partidos ha dado la cara y ha mostrado buenas sensaciones. Incluso en derrotas como la última ante el Numancia, los cadistas tuvieron el suficiente amor propio para rozar el empate con diez jugadores sobre el campo. Es por ello que todas estas sensaciones de solidez y fiabilidad hacen que de cara a la segunda vuelta haya que ser optimistas.

Salvo en el duelo en Tenerife en el que la escuadra amarilla no ofreció su mejor versión, aunque logró sumar un punto, en el resto de partidos hemos visto una versión del Cádiz CF bastante reconocible.

5. La distancia con los perseguidores

La última de las claves de la primera vuelta es que al buen hacer amarillo hay que sumar que los rivales no se han mostrado excesivamente regulares. Echar un vistazo a otras temporadas a estas alturas demustra que por más que un equipo fuera líder, siempre había otro que pisaba los talones a la primera posición. Esta temporada, por fortuna para los cadistas, ello no está pasando.

Si bien el Almería es el equipo que más tiempo ha estado en la segunda plaza, los rojiblancos no fueron capaces de oler el liderato desde que lo perdieran ante los amarillos. Otros equipos como Fuenlabrada o Huesca se han mantenido en la zona alta pero siguiendo muy de lejos a los de Cervera.

Una distancia con el tercer clasificado que ha estado oscilando entre los ocho y los once puntos.