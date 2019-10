Las cinco claves del Cádiz CF vs Huesca

Partido importante el que juegan esta tarde Cádiz CF y Huesca en el Estadio Ramón de Carranza. Primero contra cuarto en la clasificación con algo más que tres puntos en juego teniendo en cuenta el nivel que están ofreciendo ambos equipos. Algunas de las claves del encuentro van desde el día del partido, hasta las rotaciones y los estilos de ambos entrenadores.

1. Buen momento amarillo

El Cádiz CF llega al choque ante el Huesca en un excelente momento de forma. Los amarillos se han recuperado del tropiezo en Alcorcón con un empate ante el Deportivo y sobre todo con la victoria ante el hasta entonces invicto Almería.

Tres puntos que han aupado a la primera posición a un Cádiz CF que ha sumado la notable cifra de 19 de 24 puntos posibles. El momento cadista es enorme ante un Huesca que viene de ganar al Girona y de sumar dos triunfos seguidos.

2. Las rotaciones y el recuerdo de Alcorcón

Será sin duda una de las grandes claves del encuentro. ¿Cuántos cambios hará Álvaro Cervera? El recuerdo de lo sucedido en Alcorcón influirá seguramente en la decisión de un entrenador que no se arruga y hará variantes en el once titular. Tres partidos exigentes en siete días (Almería, Huesca y Zaragoza) invitan a Cervera a cambiar parte del equipo pero sabiendo que el once titular está rindiendo a las mil maravillas.

3. Partido de poder a poder

Cádiz CF y Huesca. Dos clubes importantes de la categoría, sobre todo el segundo que a pesar de ser históricamente un club humilde, viene de Primera División con todo lo que ello conlleva. El equipo del cuadro oscense está hecho para subir sí o sí gracias a la inversión económica por el descenso de La Liga. Sin ser el Girona, el Huesca es uno de los clubes con mayor límite salarial.

Enfrente un Cádiz CF con una plantilla importante y que su propio entrenador ha reconocido que tiene más argumentos que en temporadas anteriores.

4. Choque de estilos

Nada que ver entre los estilos e ideas de juego de Cádiz CF y Huesca. Los amarillos con su solidez y su prioridad defensiva ante un Huesca de Michel que juega en función de la pelota y con mayor libertad a la hora de atacar y defender. El balón hoy será oscense, pero el cuadro cadista ya sabe como jugar y actuar en estos casos.

5. Carranza

Jugar como local debe ser siempre una baza a favor del Cádiz CF y hoy también lo tiene que ser. La hora y el día no invitan a que haya una afluencia de público importante en Carranza. No obstante, el hecho de jugar en casa siempre es un punto a favor de un Cádiz CF que se suele sentir muy cómodo jugando como local.