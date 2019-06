La propuesta por la que Pina acusa a Manolo Vizcaíno de “saquear al Cádiz CF”

El presidente del Cádiz CF Manuel Vizcaíno respondía este miércoles, en la campaña de abonados, a su socio Quique Pina. El murciano ha demandado al hispalense y le acusa de querer “saquear” el club de Carranza, tal y como apunta en esa denuncia que publicaba el diario El Mundo y que reproducía este mismo periódico tras ser admitida a trámite la demanda. Una actuación que a juicio de Vizcaíno es “folklore”, y le invita a que vaya al Juzgado (algo que ya ha hecho), asegurando que él nunca ha cobrado en Segunda B aunque ahora gana un sueldo mayor cada año.

Un nuevo golpe que ha molestado al exconsejero delegado, quien guarda un preceptivo silencio mientras se investigan sus pasos y se dirimen en la Justicia las diversas causas contra su persona (delito fiscal y posible insolvencia punible). De folklore, nada. Y por ello Canal Amarillo posible acceder a ese intercambio de correos electrónicos en el que en su momento el abogado de Vizcaíno, Ricardo Juanes, establecía la siguiente propuesta a Pina (con copia al presidente) para liquidar la deuda del murciano con Doyen.

Recapitulando. El fondo de inversiones Doyen concede un préstamo a Locos por el Balón, la mercantil propietaria de las acciones del Cádiz CF, de 1.025.000 euros para poder hacer frente a las deudas con Hacienda del club cadista, que tenía vencidas, exigibles y pendientes de abono. Después de una cesión de crédito, Calambur, la empresa que ostenta Pina junto a su hermana Elena, adquiere la titularidad de ese préstamo. Es decir, se hace cargo de la deuda, que salda convenientemente, pero ahora es Locos por el Balón quien le debe ese dinero al murciano. La fecha de vencimiento se fijó para el 18 de enero de 2018 y LxB, por boca de Vizcaíno como administrador único (aunque se repartan las acciones al 50%), desea proceder a esa reestructuración de la deuda. Abajo el extracto.

El acuerdo a firmar enviado por el letrado de Manuel Vizcaíno resalta que gracias a ese préstamo y a la gestión de Locos por el Balón con la que se logra el ascenso a la LFP, “se ha transformado, incrementándola exponencialmente, la valoración económica del principal activo de la Sociedad (el Cádiz CF) y además la mercantil ya es principal accionista mediante la suscripción del aumento de capital. Son los “efectos beneficiosos del Préstamo”, como así refleja. Entiende que se presenta una “oportunidad única” para recompensar “de alguna forma el esfuerzo llevado a cabo por los Socios Originarios (Vizcaíno y familia) del que ha resultado la situación privilegiada”. Abajo el extracto

Establece un nuevo calendario de pagos (de 24 meses), modificando las condiciones inicialmente pactadas. Y entonces llega esa propuesta que indignó a Quique Pina y por la que pide ante los jueces que ponga fin al “saqueo” del Cádiz CF. El letrado de Vizcaíno habla de “instrumentar los pagos anteriores de forma que el importe de cada una de las cuotas obtenga el necesario soporte financiero de los ingresos que por LxB se perciban del Cádiz CF por los servicios a prestar a que se refiere la Cláusula TERCERA siguiente”. El exconsejero delegado interpreta que quiere abonarle la deuda con dinero del club, que le pagaría por unos servicios que ya llevaba a cabo la propia Calambur y el presidente, por los que cobra un sueldo: “Facilitación de las relaciones del Club con la Liga de Futbol Profesional, en asuntos que no tengan que ver con el ámbito deportivo del Club; b) Facilitación de las relaciones del Club con medios de comunicación y política de comunicación del Club; c) Facilitación de las relaciones institucionales; d) Labores de marketing; e) Facilitación de patrocinios y esponsorización; f) Facilitación de la contratación y dirección del personal deportivo de la entidad incluyendo entrenadores, directivos técnicos, preparadores físicos y técnicos, jugadores e integrantes de la plantilla deportiva del Club en todas sus categorías; g) Facilitación de la contratación y dirección del personal médico del club”.

Por ello insta a firmar este escrito en el que “las Partes pactan expresamente que en el caso de que por parte de LxB se recibiera cualquier cantidad monetaria que, con carácter extraordinario, resulte de la gestión y sea abonada por el Cádiz CF por causa de la prestación de servicios llevados a cabos a favor del Club por LxB o por cualquiera de sus socios o administradores, dicho importe será considerado como un bonus especial a favor de CALAMBUR por la gestión de LxB que será total, directa e inmediatamente destinado a amortizar de manera anticipada el Préstamo y a reducir consecuentemente bien el importe de las cuotas pendientes de forma proporcional, bien el número de cuotas pendientes de amortizar, a elección de Calambur”. Abajo el extracto

En la información se adjuntan tres los extractos más relevantes de esa propuesta de acuerdo de reestructuración de deuda de nueve páginas y enviada el 5 de abril de 2017. La respuesta de Quique Pina era tajante. Todavía en esa época no había sido detenido por la operación Líbero y se mantenía gestionando el área deportiva del Cádiz merced al Pacto de Socios, sin que le retiraran sus poderes. El murciano contestaba de esta forma:

“La sociedad Calambur no se prestará a este juego de cobrarle al Cádiz sin pertenecerle porque como accionista que es del Cádiz y también como accionista del 50 por ciento de Locos por el balón solo pretende que sea la sociedad Locos por el balón la que le pague como acreedora que es de la deuda. Considero que las gestiones que trata que realicen Calambur y Locos por el balón para en realidad hacer que la deuda la pague el Cádiz son un invento y al mismo tiempo le recuerdo que Calambur ya realiza todas las gestiones relacionadas deportivamente con el Cádiz por lo que considero que se está intentando hacer algo en contra del Cádiz CF y que puede ser un delito y por supuesto no estoy de acuerdo con esta intención por su parte y como presidente del Cádiz de engañar al club. Vuelvo a decir lo que pienso y es que es una deuda que debe pagar Locos por el balón y por supuesto no a través de gestiones a realizar en el Cádiz…”.

La guerra Vizcaíno-Pina sigue en los juzgados

Esta demanda de Pina a Vizcaíno acusándolo de “saqueo” de la entidad cadista es una más de las denuncias cruzadas entre los dos socios de Locos por el Balón, la mercantil que posee el paquete mayoritario de acciones del Cádiz CF. Ambos se acusan de romper el pacto de socios rubricado el 2 de agosto de 2016, tras el ascenso en Alicante, y que tenía una penalización millonaria. El murciano le acusa de arrebatarle el poder deportivo al quitarle todas sus funciones, el sevillano de inmiscuirse en su área de gestión y criticarlo en prensa. Una lucha sin cuartel que se dirime en la Justicia al haber dinamitado todos los puentes hace ya cerca de dos años.

De momento, el proyecto de esta próxima campaña corresponde única e íntegramente a Vizcaíno, ya sin Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva. A la espera de próximas noticias.