La prensa internacional se hace eco del caso Fali

El defensa del Cádiz CF, Fali Giménez ha pasado de ser un «currante del fútbol» a convertirse en el referente a nivel internacional, tras su decisión de no volver a jugar mientras que no haya vacuna para el Covid-19. Las palabras del jugador valenciano han traspasado fronteras en las últimas horas. «No pienso jugar al fútbol y no voy a cobrar, soy un jugador de principios. No voy a cobrar porque no lo merezco. Lo primero es mi salud y la de mis hijas» declaró este miércoles por la noche en Tiempo de Juego de la Cadena Cope, generando una nueva corriente que asegura estar extendida entre otros compañeros de profesión. Reconoce que se mantiene confinado en su casa desde que se decretó el Estado de Alarma y asegura que nadie va a hacerle cambiar de opinión, algo que ya intentó en antena el propio presidente cadista Manuel Vizcaíno, que señala «Fali es un tío de verdad pero está equivocado».

La insumisión de Fali es por miedo y podría tener vuelta a atrás, aunque asegura que «estoy totalmente dispuesto a todo lo que me venga porque no pienso jugar». Pero su postura ha llamado la atención fuera de España por ser el único jugador de Primera y Segunda que se ha negado a hacerse los test junto a sus compañeros este miércoles.

El diario deportivo francés L’Equipe destaca que «Fali, defensa del Cádiz, es el primer jugador profesional que se niega oficialmente a someterse a pruebas de coronavirus», una noticia que ha generado numerosos comentarios de sus lectores, en su mayoría apoyando los motivos del jugador.

También el conocido Daily Mail se hace eco de sus palabras que han causado sensación el Reino Unido por su claridad de ideas. «El defensor del Cádiz, Fali se niega a volver a entrenar y no cobrará su salario después de prometer que abandonará el fútbol hasta que se encuentre una vacuna contra el coronavirus». El rotativo inglés hace referencia a que en España hay planes de desescalada para que la nación vuelva a la normalidad, al disminuir los casos de contagios y las muertes.