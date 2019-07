La arriesgada jugada de Arias con Matos

Poco a poco, el director deportivo del Cádiz CF, Óscar Arias, está recortando la cargada plantilla con la que tenía que empezar la pretemporada. Sin ir más lejos, la pasada semana pudo aligerar el peso del vestuario con la salida de dos jugadores que no contaban con la confianza del entrenador Álvaro Cervera.

El primero que cogió la puerta de escape fue Karim Azamoum, que se fue al Albacete resolviendo el año que le quedaba de contrato con la entidad cadista, que se guarda un 20% de un posible futuro traspaso del jugador francés. Y el segundo en coger el mismo camino fue el lateral zurdo Matos, que emprendía la aventura holandesa para vestir los colores del Twente. En este caso, la forma de darle carpetazo al asunto por parte de Arias ha sido de otro modo.

Porque el caso del sevillano causó algo de sorpresa debido a que el Cádiz CF tan solo accedía a ceder al jugador a un club que pretendía su fichaje. “Nos hubiera gustado vincularlo al Twente durante varias temporadas, pero la cesión era la única opción», declaraba a los medios el director deportivo del conjunto holandés durante la presentación del lateral.

Y es que al jugador formado en la cantera del Sevilla le seguirá quedando un año más de contrato en la disciplina cadista ya que finaliza su vinculación en junio 2022. Alguien podrá pensar que el Cádiz CF ha perdido una magnífica oportunidad de hacer caja ya mismo ante el interés de ficharlo por parte del Twente, pero el director deportivo ha decidido alargar su vinculación con el jugador debido a las altas capacidades que aún se piensa dentro del club que tiene a pesar de que el entrenador actual no haya contado mucho con sus servicios esta temporada, su primera en el Cádiz CF.

Aunque no se pueda presagiar el futuro, lo cierto es que Arias ha apostado fuerte por José Joaquín Matos, que se va a una liga donde el tipo de lateral que reúne sus características está a la orden del día. Ya hace un año el Cádiz CF ingresó 300.000 euros y se guardó un 15% de un futuro traspaso por la venta de Lucas Bijker al Mechelen belga, otro lateral de similares virtudes y defectos que Matos.

Pero el asunto radica en la convicción de Arias en Matos, un jugador que puede amoldarse rápidamente a la Eridivisie por su forma de jugar, esa que a veces no soportaba Cervera y por las que han salido laterales a espuertas. A todo esto, Brian y el técnico se siguen viendo las caras en El Rosal…

Pero volviendo al asunto de Matos, la apuesta de Arias, a bote pronto, puede resultar una temeridad al no aceptar ahora el dinero por un traspaso pero sus razones tiene para pensar que en un año la situación puede ser incluso más ventajosa para el Cádiz CF. En primer lugar, si todo va bien, Cervera debería seguir siendo el entrenador la temporada siguiente y en ese supuesto su venta no sería un problema. Pero en el caso de que no siga, el nuevo técnico podría valorar si el juego del sevillano se puede adecuar al fútbol que él pueda proponer.

No obstante, y es esta la carta que se saca el director deportivo para no vender ahora al pequeño lateral zurdo, Matos, dado su perfil, debe realizar una gran temporada en Holanda gracias a sus recursos técnicos en un liga hecha para él. Por tanto, su nombre ganaría ‘caché’, mejoraría su cartel y el precio que podría tasar este año se vería ostensiblemente superado. Las palabras del nuevo director deportivo del Twente son significativas de lo que se espera de Matos este año en Holanda. “Se trata de un lateral izquierdo ofensivo, con un gran impulso. Es un futbolista que coincide con nuestro juego”.

Por todo ello, desde la dirección deportiva se considera positivo seguir apostando por un jugador que si ahora vala x en 365 días años valdrá ‘x+y’.