La ambición, fuera y dentro del campo

Muchas veces a los futbolistas, y a todos los profesionales en general, se le va la fuerza por la boca. Pero esto no es así en los jugadores del Cádiz CF, que se dejan todo en el campo y luego, ya en frío, siguen sangrando por la herida en el caso de no ganar los partidos. Esto viene pasando en un equipo que se siente ganador y aunque mantiene su discurso humilde, este no choca con la ambición que florece en el vestuario.

Por eso mismo, y por lo que se vio en Carranza ante e Elche, no parece que ningunas declaraciones del presidente Manuel Vizcaíno vayan a hacer mella en la conciencia de los jugadores. La presión, más allá de declaraciones desafortunadas o no, está en ellos. Y ojo, por lo que se ve y se agradece, están encantados de tenerla.

Nadie tiene que decir nada para saber que se encuentran en un momento privilegiado para conseguir el hito de ascender a Primera este año. Se podrá opinar si el presidente ha estado oportuno o no a la hora de señalar que a día de hoy sería un fracaso no ascender, pero de Cifuentes al utillero se es muy consciente de que todos ellos lo sientes de igual manera. Distinto es, y ese ya es otro cantar, que se valore o no la temporada una vez acabe con felices o decepcionantes resultados.

Pero el caso es que los hombres de Cervera saben que están ante una oportunidad de oro y por eso mismo este domingo se iban de su estadio cabreados por no haber podido sumar los tres puntos ante el conjunto ilicitano. Es curioso, pero cuanto mejor van las cosas, menos excusas se ponen. ¿Cuántas plantillas han mandado al pozo al Cádiz CF mientras disfrazaban sus carencias con excusas? En cambio esta, que las tiene y en cantidades industriales, ni las menciona a la hora de hacer los típicos análisis post-partidos. “Somos es el Cádiz CF t tenemos que ganar”. Así de tajante se manifestaba Edu Ramos al término del partido dejando claro cuál es la mentalidad y la opinión del vestuario.

Igual de enfadado se mostraba Perea, que ya sobre el campo evidenció su enfado justo después de malgastar la última ocasión de la que gozó en un gran encuentro con el que regresaba al once. El manchego no tuvo otra que decir que se marchaba de Carranza “con mal sabor de boca” a pesar de ser el mejor de los suyos.

Y es que este Cádiz CF ganador va cambiando, o está intentando cambiar la mentalidad de una afición que tiene la querencia de desempolvar el libro de las derrotas para explicar de donde viene y que se es. Y no, los pupilos de Cervera, aunque sea sin saberlo, están cambiando esa filosofía victimista que hace por cambiar eso del ‘Somos el Cádiz CF y seguro que algo nos pasará’ al más ambicioso ‘Somos el Cádiz CF y seguro que ganamos’. Por ahí se empieza a construir un club grande y esa es la senda que los jugadores de Cervera han comenzado a transitar.