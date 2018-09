La afición del Cádiz CF tendrá su monumento en 2019

El presidente cadista Manuel Vizcaíno rubricó este jueves el convenio para la elaboración del Monumento a la Afición del Cádiz CF, obra que se espera inaugurar el próximo mes de enero.

En un acto donde estuvieron presentes David Navarro, en representación del Ayuntamiento de Cádiz, y Fernando Arévalo, presidente de la Federación de Peñas del Cádiz CF (FPC), se conocieron los detalles de la escultura que va a elaborar el gaditano Fernando Benítez.

El autor de la futura escultura atendió a los micrófonos de ‘Deportes COPE Cádiz’ y señaló: «Es una obra diferente porque estará en la ciudad de Cádiz y es algo que siempre me ha ilusionado. La existencia de una obra reconocible en mi ciudad es muy importante para mí».

«No soy futbolero, pero sí he vivido el cadismo alrededor con mi abuelo, mi tío y mis primos. Siempre he estado codo a codo con los cadistas», aseguró Fernando Benítez, que no dudó en relatar: «Conmigo se puso en contacto la FPC, que tenía la idea de hacer un monumento dedicado a la afición. Puede hacer seis meses o más que me hicieron el encargo de esta obra de la que se hace cargo el Cádiz CF».

Eso sí, el ‘padre’ de este monumento tiene muy claro un asunto: «Le tiene que gustar a la afición del Cádiz CF y quiero que el cadista se emocione, le guste y le represente. Que se haga la foto cuando haga falta, que lo adopten como símbolo».

A las puertas del Carranza

La imagen final se mantendrá en secreto hasta que se lleve a cabo el estreno en su ubicación de Plaza de Madrid y que servirá de homenaje perpetuo a la afición del Cádiz Club de Fútbol. «No sé la ubicación exacta, pero sí que estará en el estadio y rodeado de todo el ambiente futbolero», explica Fernando Benítez.

Y también apunta: «La escultura rebasará los dos metros, con materiales más modernos y duraderos. Hay que conservar una obra que va a estar en la calle».

Finalmente, el creador de la obra apostilla: «El plazo de ejecución será de unos cuatro meses. Ahora estoy en pleno proceso creativo y seguimos trabajando en ello».