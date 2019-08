Kike Márquez: “El Cádiz CF puede aspirar a todo otra vez este año”

El sanluqueño Kike Márquez vuelve a Carranza un año más como rival del que fuera su equipo hace tan solo cuatro años atrás, el Cádiz CF. Ahora viene para intentar conseguir la victoria de su conjunto actual, el Extremadura, tal y como ya hiciera el pasado curso en aquel fatídico partido para los amarillos que les alejaba de la ansiado play-off. Desde entonces, el conjunto de Álvaro Cervera se quedó prácticamente sin opciones para jugar la fase de ascenso mientras que los de Manuel Mosquera, solo sumaban tres puntos que nada les cambiaba su devenir en la categoría de plata.

Ahora ambos equipos vuelven a verse las caras en el templo cadista pero esta vez ambos tienen el mismo objetivo: la victoria para seguir sumando unos puntos que por el momento mantienen a los amarillos en la primera posición de la tabla y a los de Almendralejo, con solo un punto en su casillero, en decimoséptima posición.

Y así lo espera Kike Márquez, que volverá al que fuera su estadio con un equipo en el que, según ha explicado esta misma tarde en COPE, ha encontrado “su segunda casa”. “Es mi tercer año aquí y me encuentro súper querido por la gente. Quitando lo que es Cádiz y mi casa, es el sitio donde más cariño me han dado”, ha recalcado. El atacante parece haber encontrado su sitio en el conjunto azulgrana y ha expresado su agradecimiento por la acogida del pueblo de Almendralejo y de Extremadura en sí.

Sin embargo, para el sanluqueño el equipo de su ciudad siempre será algo especial y así lo ha mostrado siempre desde su partida de Cádiz. “Ya sabe todo el mundo lo que significa para mí, es algo especial y le deseo lo mejor al Cádiz como siempre”, ha recordado. A pesar de ello, el último partido también tuvo la nota negativa para Kike Márquez que, al ser llamado para el cambio en las filas de su equipo, recibió una pitada de la afición cadista, algo que nunca se hubiera imaginado. “Me dolió porque la verdad es que no lo entendí mucho. Sí es cierto que nosotros no nos jugábamos nada pero nos jugamos tres puntos para quedar más arriba, si cabe. Yo en el cambio salí andando como si fuera otro partido más y ya está. Lo respeto pero no lo entendí mucho”.

El encuentro en Carranza

El equipo extremeño se presenta esta temporada con un equipo reformado que, según ha explicado el jugador de Sanlúcar, a pesar de no haber conseguido aún los tres puntos apunta bien. “El equipo se hizo con más tiempo que el año pasado. Aún no hemos tenido la suerte de conseguir la primera victoria pero el equipo me ha gustado bastante, la gente nueva que ha llegado ha venido con una ilusión tremenda y los que estábamos del año pasado hemos intentado ayudarlos lo mejor posible a que se acoplen”. No obstante, y al igual que ocurre en la mayoría de los equipos que han realizado grandes reformas en sus plantillas “todavía el equipo se tiene que conocer bastante mejor, hay mucho margen de mejora y yo creo que poco a poco el equipo subirá el nivel”, ha señalado el ex del Cádiz CF.

Respecto al cuadro de Cervera, Kike Márquez lo ve como un rival fuerte de la categoría que aspira a los más alto. “El nivel yo pienso que es bastante alto y creo que el Cádiz CF puede aspirar a todo otra vez este año y por qué no al ascenso”, ha asegurado. Entre otros, ha resaltado la figura de los sanluqueños Jurado y Salvi, y ha alabado la de su excompañero Alberto Perea con quien compartió vestuario la pasada temporada: “para mí tiene unas condiciones increíbles, una calidad que pocos futbolistas tienen”.

A pesar de todo, Kike Márquez sigue deseando buenas intenciones a un Cádiz CF por el que siempre seguirá teniendo un cariño especial. “El que me conozca un poco sabe que ojalá el Cádiz CF ascienda, que esté en primera, porque pienso que se merece estar en primera, por su afición y por lo que conlleva Cádiz. Yo creo que el que piense lo contrario está totalmente equivocado”, ha recalcado mientras señalaba que volver a Carranza siempre seguirá siendo algo distinto a lo demás: “entrar en ese estadio es algo diferente al resto”.