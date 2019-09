El ‘karma’ del ‘Choco’ y del ‘Pacha’ se presentó en Almería

A. C.,

Las novedades del Cádiz CF en el césped del Juegos Mediterráneos fueron tan solo dos y esperadas. Cervera dejó a un lado la revolución de Alcorcón y apostó por su once de gala ante la visita al líder. Por tanto, hizo volver a los sancionados ante el Dépor Lozano y Espino y menudo partido que dieron los dos, autores de los tantos de la victoria del Cádiz CF.

Tanto el ‘Choco’ Lozano como el ‘Pacha Espino’ fueron expulsados injustamente durante la debacle del Cádiz CF en Alcorcón. El recurso presentado por el Cádiz CF no funcionó e inesperadamente no pudieron jugar ante el Deportivo de La Coruña. Felizmente para el Cádiz CF tanto Franco como Nano Mesa hicieron un partido más que digno ante los gallegos y sus bajas apenas se notaron, pero ambos futbolistas se quedaron con el mal sabor de la derrota en Santo Domingo y el castigo injusto de no poder jugar en Carranza ante los gallegos.

Pues bien, pasado el tiempo han vuelto al once y lo han hecho de la mejor manera posible y cobrándose la injusticia de aquel castigo en el césped y después ratificado en los despachos. El ‘karma’ de ambos jugadores se presentó en el Juegos Mediterráneos de la mejor manera para el Cádiz CF, que se benefició de los dos golazos del uruguayo y el hondureño, recuperados para la gran misión de recuperar el liderato en Almería.