El juez admite a trámite una demanda de Pina a Vizcaíno por ‘saqueo’ del Cádiz CF

Finaliza la temporada, regresa la batalla al Cádiz CF. La que no acontece sobre el terreno de juego sino en los Tribunales. La mala relación de Quique Pina y Manolo Vizcaíno, socios de Locos por el Balón y por tanto propietarios del club gaditano, hace ya tiempo que desembocó en intercambio de demandas judiciales. El murciano lleva meses preparando su ataque, con el que pretende desbancar al sevillano y recuperar el control de la entidad, si bien le perjudica a nivel de imagen la investigación de su persona en la Operación Libero y otra causa abierta por delito fiscal.

La Justicia es lenta. Lentísima. Fue detenido el 31 de enero de 2018, Vizcaíno le retiró sus poderes de manera unilateral y casi año y medio después apenas ha cambiado nada. Pero los pasos se van dando. Hace un mes fue admitida a trámite una demanda de Pina contra el actual dirigente cadista. Una acción en la que le acusa de ‘saquear’ al Cádiz CF, como ha publicado el diario El Mundo.

La denuncia es contundente. Quique Pina asegura tener en su poder un intercambio de correos electrónicos entre él y el abogado de Vizcaíno que deja en muy mal lugar al hispalense. Éste le ofrece pagarle la deuda que tiene con él (por el caso Doyen) con dinero procedente de las arcas del equipo de fútbol. “No me prestaré a este juego de cobrarle al Cádiz CF“, advirtió Pina al presidente por burofax, tal y como apunta El Mundo, que ha tenido acceso a la demanda. “Está usted intentando hacer algo en contra del Cádiz CF, que puede ser un delito y, por supuesto, no estoy de acuerdo”, añade.

Pagar la deuda con Pina con el dinero del club

La demanda, según le consta a CANAL AMARILLO, ha sido admitida a trámite por el juzgado ubicado en Sevilla. Posiblemente Vizcaíno tendrá que ir a declarar para defenderse de estas duras acusaciones. Quique Pina se hizo cargo personalmente de la deuda de Locos por el Balón con Doyen (cerca de un millón de euros), y ahora la mercantil propietaria del Cádiz, de la que el sevillano es administrador único, tiene que cumplir con ese pago. Según expone Pina y recoge El Mundo, «el ‘modus operandi’ mediante el que Vizcaíno pretendía quedar liberado de la deuda con Pina era abonar ‘servicios ficticios’ al Cádiz a través de la sociedad que ambos comparten, Locos por el Balón, SL para, acto seguido, sufragar la deuda con esos fondos…. La propuesta de Vizcaíno llegaba al extremo de que pretendía que dichos servicios ficticios se ingresaran por conceptos inherentes a su cargo de presidente del Cádiz, por los que ya se embolsa una importante cantidad a cargo de club. O lo que es lo mismo, quería facturar dos veces a su favor unos servicios en un claro intento de saquear la tesorería del Cadiz CF, explican las acciones emprendidas por Pina. Entre los conceptos que se pretendían incluir figuraban algunos del tipo ‘facilitación de las relaciones institucionales’ o ‘facilitación de patrocinios y esponsorización’, que nunca se iban a llevar a cabo».

El murciano se ha manifestado en su cuenta de Instagram. “Sorprendente me he encontrado con una noticia que tengo demandada en un juzgado de Sevilla para cobrar mi deuda por la vía legal y no por el Cádiz que no tiene nada que ver con esta deuda. Al final van a ir saliendo muchas realidades de cómo funciona nuestro presidente ya que esto no es una declaración mía sino una demanda donde tengo en mi poder los correos electrónicos de sus intenciones y de mi respuesta y negativa a poder perjudicar al Cádiz” .

“En la parte económica con esta noticia no tendréis duda de que el préstamo que Doyen hizo a Locos por el balón para prestar en una situación complicada al Cádiz y que el Cádiz ya ha devuelto , me ha tocado pagarlo a mí y no voy a admitir que pague el Cádiz dos veces como quería su presidente. He demandado para que lo pague la sociedad cuyo administrador es Manuel Vizcaíno”.

No es la única demanda. Todavía queda alguna más por llegar, y hay que recordar que Vizcaíno tiene denunciado a Pina por romper el pacto de socios e inmiscuirse en su terreno, el institucional, sobrepasando sus funciones deportivas. Le reclama cinco millones de euros.

Mucho dinero, mucha acusación, y ambos aseguran estar tranquilos. Le tocará hablar a la Justicia.