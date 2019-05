Juan Villar: “Tengo mucha ilusión de ver lo que puedo dar y ofrecer en Primera”

Juan Villar es uno de los goleadores del Osasuna y se prepara para festejar en breve su primer ascenso a Primera División. Él no es un jugador que todo lo ha tenido a mano, sino que viene del barro, de donde llegó al Cádiz CF procedente del Recreativo B tras debutar con el primer equipo del Decano.

A los años, tiene 30, le va a llegar su primer éxito profesional a nivel colectivo de gran importancia. Se lo ha ganado. Sabe lo que es curtirse en Tercera, esforzarse y morir en la orilla en la ingrata Segunda B, hacerse un nombre en Segunda y convertirse en uno de los mejores jugadores de un plantel histórico que acaricia su regreso a la máxima categoría.

Regresa a Carranza este domingo para intentar el asalto a la élite. Regresa a un campo donde se quedó cerca de poder vivir lo que ahora está viviendo en Pamplona. Este domingo quiere reír en el campo donde tanto lloró, pero desde la distancia da las gracias por vivir la experiencia que vivió durante tres años en Cádiz, un sitio del que se enamoró desde el primer día.

-Le van las cosas rodadas. Ya prometía este Osasuna después del baile al Cádiz CF en la primera vuelta en El Sadar…

-Estuvimos muy bien ese día (de primeros de enero en el que Osasuna ganó 2-1 al Cádiz CF). Pero es que la verdad es que hemos hecho un año muy bueno en nuestro estadio. Ahora solo nos falta rematarlo, aunque con lo que tenemos nos puede valer… Pero, bueno, hay que seguir.

-¿Cómo recuerda su marcha del Cádiz CF?

-La recuerdo con sabor agridulce porque me iba después de haber vivido momentos muy bonitos y que no sabía si iba a poder vivir en otro club. Me fui con tristeza por no conseguir ese ascenso que tanto busqué y tanto tenía en mente desde que firmé tres años por ese proyecto. No lo pude conseguir, pero tenía claro que era el momento de salir porque tenía la oportunidad de jugar en Segunda y ese aspecto, desde los dirigentes a la afición, se entendió perfectamente allí. De hecho, estaba renovado si hubiéramos conseguido el ascenso porque estaba muy a gusto y contento tanto en la ciudad como en el club.

-Se marcha tras no ascender ante Oviedo y Bilbao Athletic, pero ¿cómo recuerda el verano anterior tras caer en Hospitalet? ¿No le llegaron ofertas tras su buen año?

-Ese verano fue tranquilo porque como ya dije antes tenía contrato con el Cádiz CF y yo estaba muy cómodo y a gusto en el Cádiz CF. Además, tenía superclaro que iba a conseguir el objetivo del ascenso. De hecho, ya al año siguiente, en diciembre, hablamos de la renovación y lo dejamos todo hecho pero dejamos una escapatoria por si no subíamos.

-Este domingo puede ascender en un campo donde se quedó llorando y al borde de un ascenso a Segunda. ¿Le apetece?

-Creo que no habría mejor estadio, ni lugar donde conseguirlo. Tengo una oportunidad muy bonita en un campo al que le tengo mucho cariño, igual que a su afición y ante un club que me dio muchísimo porque apostó muy fuerte por mí. Si logramos el ascenso ahí sería un colofón por todos los acenso que no pude vivir y tanto me hubiera gustado.

-Una vez partió del Cádiz CF ha vestido los colores del Valladolid, Tenerife y Osasuna. Aquí dejó una fama de futbolista rebelde y al que a veces le perdía el carácter. ¿Le ha servido este tiempo para madurar?

-Al final todo jugador va madurando y se va dando cuenta de aquellas cosas que se hicieron mal y las cosas que se pueden corregir se han ido corrigiendo. Y sí, puedo decir que ya soy un jugador con más experiencia y que me tomo las cosas de una forma mucho más diferente.

-Ya en el Cádiz CF, además de hombre de banda, Raúl Agné lo puso de delantero. ¿En qué demarcación se siente mejor?

-Es cierto que cada vez voy jugando más de delantero aunque he tenido también años muy buenos en banda derecha pero cada vez quizás estoy jugando más de delantero por circunstancias. Me encuentro a gusto en ambos sitios, pero lo importantes es saber lo que quiere el míster pero puede que ya me considere más delantero.

-¿Siente vértigo ante la eventualidad de comenzar a jugar en Primera División?

-Me quedan dos años más con el Osasuna y tengo mucha ilusión de ver lo que puedo dar y ofrecer en Primera División. No he tenido la oportunidad aún y espero conseguirlo este año y ver si puedo rendir como creo que puedo hacerlo o no estoy preparado, pero imagino que sí lo estaré.

¿Cuál es el secreto del éxito de este Osasuna?

-Hemos hecho un equipo y eso conlleva los buenos resultados; somos una piña dentro del vestuario. Al principio nos costó un poco coger la forma de juego del entrenador pero poco a poco hemos ido cogiendo la idea y el equipo ha creído mucho en lo que piensa el mister y los resultados nos han acompañado.

-¿Cómo es Arrasate?

-Es una persona que lleva mucho en Segunda y que sabe llevar el grupo de una manera increíble. Te sabe decir las cosas en cada momento, para bien o para mal. Y la idea que tiene de fútbol es muy clara y te la dice cada semana y la intentamos llevar a cabo.

-¿Qué borraría de su paso de tres años por el Cádiz CF?

-Borraría el primer año porque fue muy complicado, sufrimos muchos porque nunca nos esperábamos vivir lo que vivimos. Me quedaría ciegamente con los dos años siguientes porque viví cosas increíbles y maravillosas en Cádiz.