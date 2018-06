Juan Carlos Cordero en cinco frases

Como agua de mayo era esperada la comparecencia de Juan Carlos Cordero ante los medios de comunicación tras acabar la temporada de manera inesperada con el fiasco consumado en Granada.

El director deportivo ha tratado todos los temas de actualidad dejando claro cuales son sus intenciones y cual es la idea del Cádiz CF para la próxima campaña. Desde el balance de lo que ha sido la que acaba de finalizar, al objetivo de la próxima, la plantilla, su relación con Manuel Vizcaíno y la forma de trabajar que va a tener en los próximos mese.

1. “Perdimos el ‘play off’ contra el Tenerife”

Juan Cordero hace balance de la temporada que acaba de finalizar. Un análisis que ha dejado un “mal sabor de boca. Al equipo le ha faltado fuelle, no hemos estado capacitados para competir con los grandes equipos de Segunda División. Hemos estado 42 jornadas luchando con ellos, nos ha faltado fuelle y hemos visto la imagen de que al equipo le ha costado. La temporada ha sido muy buena, el objetivo lo hemos conseguido pero el sabor de boca es amargo”.

Para Cordero el penúltimo partido ante el Tenerife fue clave. “Perdimos el ‘play off’ ese día. El destino te marca, el rival no ha tirado a portería, has tenido ocasiones para marcar más goles y en un disparo de la nada te hacen el empate. Eso fue un mazazo porque ahí estábamos metidos en la fase de ascenso. Había que levantarse y ganar en Granada pero el equipo no dio su nivel. La temporada general del equipo ha sido buena en casa. Donde hemos pegado el bajón ha sido sobre todo a domicilio”.

2. “Hay que buscar la permanencia el año que viene”

El director deportivo no ha tardado ni una sola semana en recordar cual debe ser el objetivo principal del Cádiz CF para la próxima temporada. Los famosos y manidos 50 puntos vuelven a la palestra. “Hay que buscar el objetivo de la permanencia y vamos a intentar conseguirla como estos años. Si queremos vender otra cosa y vender humo es señal de que no hemos aprendido nada. A día de hoy tenemos el mismo presupuesto y quizás menos por la clasificación”.

Y es que Cordero sabe que es importante curarse en salud y evitar situaciones como la que conjuntos de índole han sufrido esta campaña. “Hemos visto celebrar permanencias en ciudades como Almería y Córdoba, mientras que nosotros nos hemos ido con una mala sensación de Granada”.

3. “Cervera y yo hemos recibido llamadas de otros equipos”

Aunque tanto Cordero como Cervera van a seguir en el Cádiz CF, el responsable deportivo no oculta el interés en las últimas semanas de algunos equipos tanto por él como por el entrenador. “No he recibido ofertas pero sí llamadas telefónicas que se han interesado. También me han preguntado por el entrenador. Álvaro Cervera es un técnico cotizado y es normal que lo hagan”.

Con todo, Cordero recuerda, respecto a su contrato, que “estoy renovado por tres años y con las mismas condiciones”.

4. “Mi relación con el presidente es fluida”

Uno de los principales caballos de batalla estos últimos meses ha sido la relación que podían mantener Manuel Vizcaíno y Juan Carlos Cordero tras la pérdida de poder de Quique Pina dentro del club.

Cordero se ha mostrado fiel al presidente y ha reconocido que “mi relación con él es fluida y eso es bueno para el Cádiz CF. Hay diálogo con sus discusiones y con las cosas claras. Le dije que no se había hecho las cosas bien con Barral y por ello hablé también con el presidente. Hablamos de todo”. Cordero ha apagado algunos fuegos apuntando que “Vizcaíno nunca se ha metido en temas deportivos”.

5. “No ha cambiado nada en la gestión deportiva”

Y aunque Quique Pina ya no es conejero delegado, Juan Carlos Cordero ha querido apostillar que nada cambia en la gestión deportiva, salvo que la firma ya no la tiene Pina, sino Vizcaíno. “Pina no está dentro del club porque ya no es consejero delegado. Funciono en el día a día con el entrenador con la firma del presidente ahora. Para mí no cambia nada”.