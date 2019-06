José Mari: “Nos vamos muy frustrados”

A pesar de no haber jugado un solo minuto, José Mari hablaba tras el choque de la derrota de los suyos, quizás síntoma de que pocos en el vestuario querían dar la cara. “El gol que encajamos es una jugada desgraciada que pasa una vez cada mil partidos. No hemos podido levantar el tanto del rival, no hemos hecho el partido que había que hacer y nos vamos jodidos a casa después de una temporada muy buena”.

No ocultó que “el rival ha estado intenso y nos ha costado llegar. Teníamos que ganar y nos marchamos frustrados y pasando un mal momento, porque era un día importante”. Sobre el milagro de la próxima jornada reconocía que “lo primero que tenemos que hacer es ganar en Gijón y esperar que haya fortuna y que no gane el Deportivo en su casa.

Reconoció que “hemos tenido oportunidad de empatar pero no hemos estado afortunados de cara a gol. Hemos tenido alguna opción de marcar pero no hemos estado afortunados de marcar. Psicológicamente afrontamos el partido distinto porque hoy no afrontamos el partido bien. Mañana nos tendremos que levantar para ir a competir a Gijón”.

“La temporada nos pasó lo que nos pasó y en este no hemos ganado en el último partido en casa. Nosotros somos los primeros que queremos jugar el ‘play off’ y queremos ascender con el Cádiz”, concluía.