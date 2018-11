Jorge Cordero: “Es triste que despidiesen a mi hermano por motivos extradeportivos”

Este domingo llega a Carranza un Elche comandado en sus directrices por dos excadistas como el abogado Diego García, presidente del club ilicitano, y el director deportivo y que lo fuera del Cádiz CF en el año que terminó con el ascenso en Alicante, Jorge Cordero. Precisamente, con este último ha contactado CANAL AMARILLO de cara al duelo de este domingo ante el club gaditano.

El Elche de Pacheta llega en un momento positivo después de dos victorias consecutivas ante Málaga y Zaragoza. Además, llega fresco tras caer en la primera eliminatoria copera ante el Córdoba (1-4). No obstante, también ha pasado un momento de dudas tras perder anteriormente dos encuentros consecutivos. En este punto, Jorge Cordero refleja lo que también pasa en plazaas parecidas a la de Carranza como es el Martínez Valero. “Perdimos dos partidos y parecía que se hundía el mundo”, dice el hermano de Juan Carlos Cordero.

Y es que la exigencia en Elche, por mucho de que se trate de un recién ascendido, siempre va a estar ahí. Y no importan los datos. “Tenemos la exigencia de un grande con el presupuesto de un pequeño”, aporta Cordero, que tiene que lamentar que el Elche sea el penúltimo presupuesto de Segunda.

El que fuera director deportivo del Cádiz CF en la temporada que acabó con Cervera en el banquillo y ascendiendo en el Rico Pérez llegó en junio de 2017 al Elche con el firme propósito de devolverlo al fútbol profesional. Algo que consiguió junto a Pacheta, entrenador que firmó en febrero de este año para darle ese impulso al once franjiverde. A su entrenador, y a sus equipos, lo define de la siguiente manera. “Somos un equipo ordenado, intenso y que sabe a lo que juega. Así son los equipos de Pacheta, que se basan en el orden, la intensidad y en una forma de jugar muy predefinida”.

A pesar de la eterna exigencia que hay en Elche, Cordero señala que la afición ilicitana se encuentra “muy contenta e ilusionada con el resto del regreso a la liga profesional”. El objetivo es claro: la permanencia, algo que el cartagenero cree que se puede conseguir pese a la inferioridad económica en comparación con el resto de la categoría. “Confiamos en nuestras armas para competir, y bien, en Segunda. Desde el respeto a todos los equipos, no tememos a nadie”, avisa.

Como no puede ser de otro modo y dado su afinidad familiar con Juan Carlos Cordero, Jorge pasa a hablar de lo que ve en el Cádiz CF. Y a raíz del último triunfo copero ante el Espanyol de los de Cervera, aprovecha para decir que “el Cádiz CF ha demostrado que tiene una gran plantilla de sobra capaz de poder competir en dos competiciones”. Por supuesto, el hecho de que el once amarillo se encuentre en puestos de descenso, a juicio de Cordero, “no refleja para nada el trabajo que se está haciendo”. Y es que, y para reforzar dicho argumento, “el Cádiz CF ya comenzó a mejorar antes de su victoria en Lugo”.

El despido de su hermano a manos de Vizcaíno, como es obvio, no le ha sentado bien porque “siempre es doloroso y triste que despidan de esa forma a un hermano”. Además, saca el pecho por Juan Carlos y el trabajo que ha dejado hecho. “Su trabajo es indudable. No sólo en las ventas que se han hecho (Aridane, Álvaro García…) sino en las renovaciones y los blindajes que ha conseguido con jugadores importantes del club. Es muy triste que lo despidan por motivos ajenos al trabajo deportivo.

Jorge Cordero sabe lo que es trabajar, como su hermano, a las órdenes de Vizcaíno, del que dice no haber tenido nunca un problema con él en el Cádiz CF. Eso sí, eso no quita para que su dimisión se entendiera por otras causas. “Es cierto que tuvo problemas con gente cercana a la mía y de mi familia y eso, como no puede ser de otra manera, duele. Siempre duele”.

Dicho todo, Jorge Cordero le desea lo mejor al Cádiz CF a partir de este domingo, donde prevé “un partido muy bonito”.