Jonathan Sesma: «Deseo que el Cádiz CF gane a Las Palmas»

Con 40 años recién cumplidos y compitiendo cada fin de semana. Así continúa el irreductible Jonathan Sesma. Dicen que los viejos guerreros nunca mueren y él es el mejor ejemplo.

Ahora el canario sigue dando que hablar. Lo hace en sus islas, en las filas del CD Marino, equipo que milita en el Grupo XII de Tercera División. «Sigo jugando en el CD Marino porque estoy en forma. Pueden verlo en vídeos y fotos, así que estaré un añito más y me retiraré», asegura el grancanario en los micrófonos de ‘Deportes COPE Cádiz’.

Aunque está a muchos kilómetros de distancia, Sesma nunca se olvida de ‘su’ Cádiz CF. «Soy canario pero me tira mucho Andalucía. Somos cariñosos, humildes y amables. Además nos gusta el Carnaval, aunque sea diferente. Tenemos mucho en común», asegura. Y no duda en reconocer que este sábado se alegraría si los gaditanos vencen a la UD Las Palmas. «Es un partido especial, pero el sábado iré con el Cádiz CF porque me dio la oportunidad de subir a Primera, que es un sueño que tiene uno desde pequeño», relata uno de esos jugadores que firmaron el histórico ascenso a la máxima categoría en Chapín.

Aunque no jugó en las filas de la UD Las Palmas, aunque sí en el Universidad de Las Palmas, Sesma señala: «Lo siento por los seguidores de Las Palmas y Tenerife, pero en Cádiz me sentí muy querido y siempre me trataron fenomenal. Son de más de un ’10’. Allí me lo dieron todo».

Y echa la vista atrás: «Aquel del Cádiz CF era un vestuario unido. También con el cuerpo técnico y la directiva. Eso quedó reflejado y subimos a Primera, categoría en la que me volvería ver jugar al Cádiz CF muy pronto».

Al ser preguntado por el Cádiz CF actual, el de Álvaro Cervera, Sesma responde: «Ahora el Cádiz CF está en un buen momento después de un irregular inicio. Eso sí, la categoría de plata es una división muy difícil, con equipos muy buenos. Pero en nuestra época también pasaba eso y lo conseguimos. Primero hay que conseguir la permanencia y luego pensar en alcanzar cotas mayores».

Y aprovecha para mandar un saludo a Marcos Mauro, con el que coincidió en el Huesca, y para desear suerte a un canario como Jairo. «Canario que va a Cádiz, canario que se adapta. Espero que eso misma le suceda a Jairo. Es muy difícil que un canario no se adapte porque nos parecemos mucho a los gaditanos», apostilla el exjugador cadista.

Apuesta por el nuevo entrenador

Al hablar sobre la UD Las Palmas, Sesma apunta: «Quiere recuperar la categoría perdida a toda costa. Ha hecho un notable desembolso y buenos fichajes para conseguirlo. Empezó bastante bien, pero le vino la racha mala y ha cambiado de entrenador. Al final es lo más sencillo porque no vas a cambiar a 22 jugadores».

Y sobre ese nuevo entrenador puntualiza: «Paco Herrera subió a la UD Las Palmas a Primera. Me gusta bastante su estilo, pero su debut será difícil porque Cádiz es una plaza complicada. Espero que el dicho ‘a entrenador nuevo, victoria segura’ no se cumpla en esta ocasión».

Y es que puestos a pedir, Sesma hace su pronóstico: «Firmo un 1-0 este sábado en el Ramón de Carranza y luego que suban a Primera Cádiz CF, UD Las Palmas y Tenerife».