Pero Cervera, que aprovechó la sanción de dos partidos por la que pasó Jairo (expulsado ante el Mallorca en Carranza) para meter al recién llegado Machís en banda izquierda (ante Oviedo y Alcorcón) siempre mantuvo la confianza en el ex del Extremadura, al que no dudó en buscarle un sitio de nuevo en el once a sabiendas de lo mucho que le da no solo en ataque, sino también en defensa.

Un nuevo dato revelador de Jairo ha sido el último que ha conseguido el pasado lunes en el encuentro ante el Málaga, donde el canario jugó como mediapunta. Pues bien, en dicha demarcación, donde tampoco es muy normal que se deba correr tanto como de extremo por ejemplo, el jugador cadista se convirtió en el hombre de su equipo que más kilómetros recorrió llegando a la cifra de 11,36 kilómetros. Igualmente, también fue el futbolista que marcó la velocidad más rápida durante el partido alcanzando los 34,29 km/h en una de sus galopadas.

Estas estadísticas dan la razón a los planes de su entrenador, que si bien se ha entregado a un ataque en el que Aketxe y Machís no aportan tanto en la destrucción, debe mantener, sí o sí, al canario para que el equipo presione y recupere balones.