Jairo: «Estaría encantado de seguir muchos años en el Cádiz CF»

El mes de agosto de 2018 enfilaba su recta final cuando Álvaro García cambiaba el Carranza por Vallecas. El Cádiz CF se quedaba sin uno de sus baluartes sobre el terreno de juego y la banda izquierda del ataque gaditano se quedaba huérfana. Era obligado reaccionar y la entidad cadista lo hacía: Jairo Izquierdo era el elegido.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife el 20 de octubre de 1993, Jairo tenía de nuevo la oportunidad de despuntar en Segunda, una categoría que ya conocía tras su etapa en el equipo insular y a la que podía volver después de un periodo de formación en el Melilla y una explosión descomunal en el Extremadura, donde fue clave en el histórico ascenso azulgrana. Antes de todo eso había militado con el Real Murcia en la categoría de bronce.

Ahora bien, Jairo llegaba a la Tacita de Plata sin hacer ruido y cedido por el Girona, club que una semana antes se hizo con sus servicios. Los catalanes habían desembolsado 200.000 euros por él y cerraron un acuerdo con el jugador de cara a cuatro temporadas. Cádiz, a priori, era una parada en su escalada. Un periodo de formación que este afable canario no quiere desaprovechar de ninguna de las maneras. Y está empeñado en conseguirlo. Cueste lo que cueste. Así lo deja entrever en CANAL AMARILLO.

– ¿Cómo han sido estos primeros meses como cadista? ¿Es lo que esperaba cuando llegó?

– Sí, me he encontrado lo que esperaba. Estoy muy cómodo y muy contento con el sitio, la afición, el vestuario… No me puedo quejar.

– ¿Qué se siente al jugar como local en el Estadio Ramón de Carranza?

– Jugar en el Ramón de Carranza es algo indescriptible, pues aquí se vive el fútbol mucho y por ahora he vivido más buenos momentos que malos. La sensación es tremenda, me impactó bastante desde el principio ese peso de la afición y eso se lo conté el otro día a un compañero que tuve en el Extremadura la temporada pasada. En cuanto el equipo baja un poco el ritmo, ahí está el cadismo para levantarnos con su ánimo. Es de las mejores sensaciones que he podido ver sobre un campo de fútbol.

– Venía con un ‘peso’ importante. Ocupar el puesto de Álvaro García no era cualquier asunto…

– Siempre dije que yo venía como un fichaje más. Yo soy Jairo y él es Álvaro, y cada uno tiene sus cosas buenas y malas. Vine a jugar, a hacer lo que sé, lo que me piden y por ahora creo que estoy cumpliendo.

– Eso sí, los inicios no fueron sencillos, ¿verdad?

– Los inicios fueron complicados porque llegué sin entrenar bastante por el tema de la lesión y me costó un poco coger el ritmo alto que pide el míster. Cuando lo cogí con los entrenamientos, me salieron bien las cosas en los encuentros. Ahora me encuentro bien, me compagino con los mediocentros y con los laterales.

– Por cierto, en ese extremo izquierdo estaba Manu Vallejo cuando Jairo llegó al Cádiz CF. ¿Lo había visto jugar?

– No lo conocía y veía que le estaban saliendo las cosas y cuando ves que eso pasa, que marca goles y que hace cosas buenas, te alegras por él y quieres que siga así porque es positivo para el equipo. Si va a más, mejor todavía. Es una noticia muy positiva para todos.

– Y al ‘adueñarse’ Jairo de esa banda izquierda, Manu Vallejo pasa a la delantera con una versión mejorada. ¿Se siente Jairo partícipe de ello?

– No, no, no porque eso es mérito de Manu. Veo que le va fenomenal y cuando lo colocan como delantero todavía aporta más porque está cerca del área y ahí es peligroso. Tiene buen uno contra uno y buenos golpeos. Ojalá siga como está, que crezca más y que nos aporte mucho. Repito, su crecimiento es bueno para todos.

Adaptado al ‘estilo Cervera’

– ¿Cuál es la principal virtud de Jairo?

– No me gusta definirme y prefiero que sean otros los que lo hagan, pero si tengo que destacar una cualidad es la capacidad de sacrificio, de ayudar en labores defensivas y a la hora de replegar las líneas. Soy capaz de hacerlo, creo que lo hago bien y le estoy sacando partido.

– Una virtud que se adapta a las mil maravillas al esquema de Álvaro Cervera, ¿no es así?

– El de Álvaro Cervera en el Cádiz CF es un método factible y que está saliendo bien. Yo me siento adaptado a él. En líneas generales, el balance es más positivo que negativo.

– Está cedido por el Girona en el Cádiz CF hasta final de temporada. ¿Le importaría seguir en el Ramón de Carranza?

– ¡Cómo me va a importar! Me encuentro muy cómodo en el Cádiz CF. Ya se verá cuando llegue el momento, aunque estaría encantado de poder seguir en este club que tanto me está dando.

– ¿En algún momento se ha estudiado su vuelta al Girona en este mercado de invierno por petición del club catalán?

– Hubo rumores pero nadie ha contactado para decirme si eso es así o no es así. Siempre he estado con la mente aquí.

– ¿Qué significa el Cádiz CF para Jairo?

– El Cádiz CF ha sido el equipo en el que he jugado verdaderamente en Segunda, aunque antes debuté en esta categoría con el Tenerife. Siempre recordaré al Cádiz CF como un equipo con el que despunté en la categoría de plata. Siempre estaré agradecido al club y también al entrenador por confiar en mí y darme esta oportunidad.

Kike Márquez y Airam allanan el camino

– Ya le habían hablado muy bien de este club antes de llegar…

– Sí, sí, así es. Kike Márquez y Airam, que fueron mis compañeros en el Extremadura, cuando se enteraron de mi cesión al Cádiz CF me hablaron muy bien del club. Airam incluso decía que ojalá pudiera volver al club. Al llegar lo comprobé y no se habían equivocado.

– ¿Saben mejor estos momentos después de curtirse en el barro?

– He peleado mucho en el barro y eso me ha hecho ser mejor jugador. Quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda el Cádiz CF después de haber ido a por todas en Melilla y Extremadura. Para mí es un premio a la labor que he realizado.

– ¿Y sueña con jugar en Primera?

– Es mi gran sueño y si es con el Cádiz CF, mejor todavía. Aunque antes me gustaría hacer realidad otro sueño: jugar el ‘play off’ de ascenso con el Cádiz CF.

– ¿Mientras sigue pensando en los 50 puntos y en la permanencia?

– Así es. Sigo pensando en los 50 puntos porque esto es muy complicado, aunque sé que tenemos un buen grupo y confío en todos mis compañeros a la hora de alcanzar cotas mayores.