Iza: «Sabía que con Cervera podía mejorar en muchos aspectos»

Isaac Carcelén Valencia ‘Iza‘ se convirtió el pasado verano en el tercer fichaje del Cádiz CF, firmando por tres temporadas. Con experiencia contrastada en la categoría de plata, el lateral de El Puerto de Santa María hacía realidad uno de sus sueños algunos meses después de cumplir los 26 años de edad. Al Ramón de Carranza llegaba un futbolista que de pequeño soñaba con defender sobre el césped ese escudo al que ya animaba desde la grada, cuando aún era jugador del CD SAFA San Luis, antes de marcharse a las categorías inferiores del Real Betis e iniciar una carrera deportiva que le hizo pasar por Zaragoza, León y Majadahonda.

El portuense regresó a su tierra sin armar revuelo, pero ya es un fijo en las alineaciones de Álvaro Cervera. Su enorme trabajo desde el lateral derecho ha hecho posible que el míster cuenta con él y que el cadismo lo sienta como uno de los suyos. Y es que, aunque de pequeño no vistiera oficialmente la zamarra del Cádiz CF, Iza siempre fue un cadista confeso.

–¿Cómo le va a Iza la experiencia cadista?

–Va como ni muchísimo menos esperaba. Hemos arrancado muy bien como equipo y a nivel personal me he adaptado rápido a lo que quería el míster.

–¿Se imaginaba alguna vez que defendería estos colores sobre el césped? Usted era de los que animaba al Cádiz CF desde la grada con su familia… «Fichar por el Cádiz CF es una ilusión que siempre tuve» señaló a su llegada.

–Me lo he imaginado muchas veces, aunque otra cosa es que sucediera. Este verano se dio la ocasión y no me lo pensé ni un segundo.

–¿Y se nota desde el terreno de juego ese calor del Ramón de Carranza?

–Se vive de otra manera el ambiente del Carranza en una grada y en el césped como protagonista, aunque es innegable que este ambiente no lo hay en muchos campos.

–Fue el tercer fichaje del pasado verano y firmó por tres temporadas. Cuentan que había más equipos interesados en su contratación. ¿Por qué se decidió por el Cádiz CF?

–Estuve a punto de firmar en Málaga, pero al final elijo Cádiz porque, primero, soy de aquí. Además el proyecto que me comentaron Óscar Arias y Manolo Vizcaíno me ilusionaba, y sabía que con Álvaro Cervera podía mejorar otro tipo de cosas. Por ejemplo, se me tachaba muchas veces que yo no solía defender bien y quería aprender a corregir esos errores y formarme en esa faceta a nivel táctico.

–¿Cómo recuerda esos momentos? ¿Había ganas de regresar a la tierra?

–Estar cerca de la familia siempre ayuda, siempre es importante tener al lado a mi gente. Mis experiencias fuera de mi tierra no fueron muy buenas. En Zaragoza no fue la esperada porque quería ascender allí, en León descendimos a Segunda B y en Majadahonda sufrí otro descenso.

–Llega con una experiencia sobrada en la categoría de plata. Más de 10.000 minutos y 128 encuentros oficiales en Segunda con Zaragoza, Cultural Leonesa y Rayo Majadahonda.

–Es verdad que venía de equipos de menor peso histórico, salvando Zaragoza, pero venía después de ser importante y disputar minutos en Segunda. Siempre he venido jugando y mejorando. En Majadahonda se vio otro tipo de Iza e Iza ahí se hizo más jugador.

–Llegaba después de dos descensos a Segunda B con Cultural Leonsa y Rayo Majadahonda, aunque su actuación personal fue bastante positiva.

–En León parecía que todo iba a ser muy bonito porque teníamos muy buenos jugadores, pero cuando te metes ahí abajo es muy difícil salir del pozo. Descendimos en la última jornada. En el Rayo Majadahonda fue parecido. Me acuerdo que ganamos 0-2 en Riazor a falta de diez jornadas más el encuentro ante el descalificado Reus. Nos quedaban nueve, contábamos con doce puntos sobre el descenso, pero no ganamos ningún partido desde entonces y descendimos en la última jornada.

–Por cierto, ¿hay más presión en el Cádiz CF o en el Zaragoza?

–Es verdad que aquí todo es color de rosa hasta ahora y es diferente, pero al final hablamos de dos equipos históricos. La presión en los dos clubes es notoria. Mientras ganas todo es bonito, pero si no lo haces se nota ese tipo de presión. Espero que aquí nunca llegue esa presión, pues sería señal de que estamos bien.

El valor de la competencia

–Aitor, Dani Romera… ¿qué le contaban de este Cádiz CF?

–Aitor y Dani Romera me habían hablado muy bien de este Cádiz CF, con muy buen grupo y un vestuario espectacular. Y que era un equipo ganador, algo que se veía desde fuera. Álvaro Cervera tiene mucho mérito después de llevar tantos años aquí y mantener al Cádiz CF ahí arriba.

–¿Cómo es medirse al Cádiz CF de Álvaro Cervera? ¿Cuesta hincarle el diente?

–Sí, muchísimo. Cuando estás en el otro equipo parece que tú dominas y al final te dominan ellos.

–¿Y ahora cómo se ve al otro lado?

–Cuando juegas con Cervera parece que te dominan y al final controlas tú el encuentro.

–¿Dónde se siente Iza más cómodo?

–Mi puesto es el de lateral derecho, pero soy polivalente. Por ejemplo jugué diez minutos de mediocentro en Alcorcón por las expulsiones, y también me adapto al extremo. Donde quiera el míster jugaré porque estoy aquí para ayudar al equipo.

–Tiene buen golpe a balón parado y los números están ahí. Sin embargo, en el Cádiz CF es Álex el encargado de ese asunto…

–En los penaltis Álex es el elegido. Aunque falle tres o cuatro seguidos no le digo nada porque él es el encargado. En las faltas nos la repartimos y no nos peleamos. Si un compañero tiene confianza, adelante. Somos un equipo y hay que pensar como un equipo.

–Aunque él todavía no ha podido debutar con la zamarra del Cádiz CF, ¿cómo es la competencia con Carlos Akapo?

–Carlos Akapo llegó lesionado y, aunque ya está entrenando, todavía le falta un poco de ritmo. Es buen lateral y está bien tener competencia porque es buena para el grupo. Eso hace que tú saques el máximo rendimiento para jugar todos los encuentros.

–Por ahora es indiscutible en el once inicial y lo está haciendo fenomenal. ¿Se nota el peso de los minutos? ¿Cree que llegará en óptimas condiciones al sprint final?

–Es verdad que puede costarte más físicamente en los últimos encuentros, aunque vengo de jugarlo prácticamente todo en las dos últimas temporadas. También me han respetado las lesiones y eso es muy importante. Creo que puedo llegar bien.

–El pasado domingo valoró los dos últimos empates en Vallecas y el Heliodoro. Hay que hacerlos buenos ganando al Lugo este domingo en el Carranza, ¿verdad?

–En esta categoría cuesta mucho ganar fuera de casa. Y es muy importante no perder en partidos donde no juegas muy bien, como pasó en Tenerife. Siempre es bueno sumar. Ahora, si vencemos al Lugo en el Carranza, haremos buenos los dos últimos empates a domicilio.

–¿Se esperaba Iza que el Cádiz CF estuviera así a estas alturas de la competición?

–Nos lo esperábamos y no. Álvaro Cervera trabaja muy bien los partidos y además esta temporada hay muy buen equipo.