Iza: «Para mí es un plus defender este escudo»

Isaac Carcelén Valencia ‘Iza’ llegó a principio de verano al Cádiz CF y lo hizo firmando para las próximas tres temporadas. Fue el tercer fichaje cadista tras Akapo y Caye Quintana, y ha sido este martes cuando ha sido presentado por el director deportivo Óscar Arias y junto a su nuevo compañero Jean Pierre Rhyner.

Nacido en El Puerto de Santa María (23-04-1993), Iza juega por la banda derecha pudiendo hacerlo como lateral y como extremo. Experto en la categoría de plata, ya que acumula cuatro temporadas consecutivas en LaLiga 123, se trataba uno de los referentes de este Rayo Majadahonda la pasada temporada. Acumula más de 10.000 minutos en LaLiga123 en 128 partidos disputados donde ha logrado 13 goles.

El portuense no lo dudó y aseguró en su puesta en escena oficial: «Es un día importante para mí porque firmo en el club de donde soy». Y relató: «Me sentí muy ilusionado desde el día en que Óscar Arias contactó conmigo. No sólo por venir aquí a casa y con mi familia, también porque el Cádiz CF cuenta con un proyecto ambicioso y es un club grande». «Al final a todo el mundo le gusta gustar en el club de su tierra», reiteró.

Criado en el barrio portuense de Pinillo Chico, Iza ha forjado su experiencia en la categoría de plata a base de polivalencia, decisión y un buen puñado de goles. Y eso que, al menos en la teoría, es lateral derecho. «Soy un jugador muy polivalente que puede jugar en bastantes sitios, ya que soy bastante ofensivo. Tengo mucha llegada, mucha presencia y un buen trato del balón», señaló.

Iza puntualizó que al Ramón de Carranza llega en un buen momento a nivel individual. «Puede ser el mejor año que he hecho en mi carrera, por regularidad y por los minutos que jugué», aclaró. Y añadió: «Ahora el objetivo es seguir mejorando y venir a Cádiz para seguir creciendo como jugador. Para mí es un plus defender este escudo, sobre todo porque soy de la provincia y de pequeño he venido al Carranza a ver el Cádiz CF. Todo eso, quiera que no, suma mucho a nivel individual».

Competitividad sana con Akapo

En cuanto a Akapo, su competencia en el lateral derecho, Iza puntualizó: «Somos dos jugadores bastante competitivos. Akapo es un gran lateral y nos pondremos las cosas difíciles para que Álvaro Cervera tenga dudas».

En cuanto al sanluqueño Salvi, el extremo derecho cadista, Iza destacó: «Seguro que con el tiempo y los partidos nos iremos entendiendo un poco mejor».