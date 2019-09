Iza: «Estamos centrados en lo que hacemos y en que nadie cambie nuestro estilo»

Titular indiscutible hasta el momento, a la espera de la recuperación de Akapo, Iza Carcelén vive un momento dulce al igual que el Cádiz CF con un liderato repleto de puntos hasta el momento.

El futbolista de El Puerto de Santa María reconoce que el equipo ha comenzado de la mejor manera posible. “El equipo ha empezado muy bien, porque como todos sabemos es muy difícil ganar cuatro partidos seguidos en esta categoría. En lo personal estoy adaptándome lo más rápido posible a lo que pide el míster y defendiendo bien todos”.

Sobre lo que puede aportar en el campo, el zaguero reconoce que “siempre he sido un lateral con muchísima libertad, por eso he conseguido tantos goles, pero aquí Álvar Cervera te pide otras cosas y yo he venido aquí para adaptarme a lo que pida porque si no me adapto no tendré minutos. Es para el bien del equipo y para sumar todos”.

No considera al Girona mejor rival que otros, pero sí reconoce que han armado una buena plantilla. “Todos los partidos son complicados. El Girona tiene buen equipo, pero nosotros sabemos a lo que jugamos. El grupo sabe a lo que juega y los jugadores que han venido nuevos se han adaptado rápido”.

Iza avisa del peligro del cuadro catalán. “Es un recién descendido, se han gastado bastante dinero, mantienen el bloque de Primera y eso va a ser una baza para ellos. Vamos a jugar muy concentrados y defensivamente muy armados”.

En su opinión el Cádiz CF también ha confeccionado una buena plantilla para la categoría. “Tenemos buen fondo de armario y pueden jugar todos. Cada uno puede jugar titular en cualquier momento”. Pero, por el momento, mucha cautela. “Tenemos que pensar en el presente que es conseguir los máximos puntos posibles. Estamos muy centrados en lo que hacemos y en que nadie cambie nuestro estilo de juego”.