Iza: «El Cádiz CF tiene muchas opciones de jugar el ‘play off’»

Cuatro temporadas consecutivas en la categoría de plata del balompié nacional acumula Isaac Carcelén Valencia ‘Iza’, uno de los referentes de este Rayo Majadahonda, adversario este domingo a las 12.00 horas del Cádiz CF, en su debut en la LFP.

Nacido en El Puerto de Santa María el 23 de abril de 1993 y criado en el barrio de Pinillo Chico, Iza ha forjado su experiencia en la categoría de plata a base de polivalencia, decisión y un buen puñado de goles. Y eso que, al menos en la teoría, es lateral derecho. En la práctica no es así. «Siempre he sido lateral, pero me adapto a cualquier posición y lo que quiero es jugar y ayudar a mi equipo. Esta temporada también he jugado mucho de mediocentro, de extremo…», señala a CANAL AMARILLO.

Sobre sus goles, siete acumula ya esta temporada (media docena en la competición liguera y uno más en la Copa del Rey, tres de ellos de penalti), apunta: «Siempre he sido un futbolista muy ofensivo. A eso le sumas que en León y aquí el juego es muy atractivo, tengo libertad para pisar el área contraria y somos protagonistas con el balón».

Formado en el SAFA San Luis y en la cantera del Real Betis, Iza dio el salto a Segunda de la mano del Zaragoza, donde estuvo dos temporadas. De ahí pasó a la Cultural Leonesa hasta que el pasado verano recaló en el Rayo Majadahonda, un equipo que comenzó jugando como local en el Wanda Metropolitano y ahora lo hace en el Cerro del Espino.

«Aquí me encuentro muy bien. Puede ser el equipo en el que he tenido mayor continuidad, pero de cada ciudad saco algo bueno», asegura. Y confía en la permanencia de su equipo pese a las dos últimas derrotas: «La clasificación se aprieta y nadie esperaba que el Extremadura ganara estos últimos encuentros. En LaLiga 123 nunca se sabe, aunque veo muy bien al equipo y al vestuario bastante unido».

Centrado en la permanencia

Sobre su próximo adversario, Iza avisa: «Veo al Cádiz CF cada vez que puedo. Es un equipo muy compacto al que el fichaje de Darwin Machís le ha dado muchísimo. Es un futbolista que marca la diferencia en esta categoría», apunta. Y confirma: «Al Cádiz CF le da para jugar el ‘play off’».

Y es que el portuense tiene claro que «los equipos de Álvaro Cervera muy difíciles de superar, pues compiten muy bien y tienen las ideas muy claras. Así lleva el Cádiz CF desde que llegó su entrenador».

En cuanto a su compañero Dani Romera, que no podrá jugar ante el Cádiz CF, club que cuenta con sus derechos y lo tiene cedido en el Cerro del Espino, avanza: «Está adaptándose. Sufrimos la baja de Aitor García y vinieron tres delanteros, entre ellos Dani Romera, y se reparten los minutos. Yo le veo bien. De hecho, ya le marcó al Numancia».

Por otra parte, y aunque no ha podido jugar como local en el Estadio Ramón de Carranza, el jugador del Rayo Majadahonda señala: «Es especial jugar allí. Siempre que podía iba allí de pequeño a ver al Cádiz CF. Aunque sea en contra es una satisfacción porque te ve la familia».

Y es que después de doce años alejado de la Bahía de Cádiz, Iza siempre tiene un recuerdo para su tierra. «¿A quién no le gustaría jugar en su tierra? Pero hay que ser realista y ahora mismo es algo que no depende de mí. En estos momentos únicamente quiero que se salve el Rayo, pero un futuro me gustaría volver y si es jugando, pues mejor. Eso sí, sinceramente, no pienso mucho en eso».

Para terminar no duda en acordarse de sus orígenes, el de un club del que también salieron jugadores como Carmelo, Pinto, Abraham Paz o Joaquín, entre otros. «El SAFA San Luis es para mí el mejor equipo de fútbol base de El Puerto. Ahora hay más equipos, pero el SAFA siempre ha sacado jugadores y es una entidad que se merece un respeto por todo lo que le ha dado al fútbol en El Puerto de Santa María».