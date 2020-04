El huracán Fali motiva que la AFE reúna a los capitanes

Las palabras de Fali no han caído en saco roto. Los temores del jugador del Cádiz CF no son solo producto de su preocupación y es que hay muchos compañeros de profesión que también piensan lo mismo.

Por eso mismo, este martes el sindicato de futbolistas AFE tiene pensado reunir de manera telemática a los capitanes de los equipos de Primera después de haberlo hecho en días anteriores con los de Segunda.

En un principio, la idea no es otra que volver a transmitir un mensaje de tranquilidad de cara a esa eventual vuelta a los entrenamientos con la idea de reanudar la competición a primeros de junio. En esa línea, el presidente de la AFE, David Aganzo, les explicará todos los protocolos de seguridad que se realizarán para que los futbolistas puedan volver con toda la calma necesaria al trabajo.

El huracán Fali, sin duda, no ha dejado a sus compañeros de profesión indiferentes. Y es que declaraciones como las del jugador valenciano han hecho mella en algunos de sus compañeros de profesión aunque su propio equipo se haya desmarcado de las mismas.

“Me dicen loco pero no jugaré; la vida vale más que el dinero”. “Si están al 100% seguros de que no nos expondremos al virus, que firmen un papelito. Si nos pasa algo que se les arruine la vida. Que la Liga vuelva cuando estemos de verdad seguros. Si nos ponemos todos los clubes de la mano, no van a poder jugar al fútbol. No se puede, por mucho que nos obliguen. Somos los protagonistas y si los futbolistas decimos no, es no. Es así. Tenemos que ser todos; no cuatro. Que piensen en todas las personas, no en ellos mismos. Que piensen en todo lo que puede pasar. Que se pongan en lo peor. Porque luego viene lo peor y dirán: si hubiese hecho esto, no hubiese pasado. Pues ahora podemos hacerlo, no cuando juguemos y a la tercera jornada haya un contagio”. Estas fueron algunas de las declaraciones de un jugador que no se siente seguro con la idea de volver al trabajo.