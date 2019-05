Granada, una conquista necesaria para el Cádiz CF

El Cádiz CF afronta el último sprint liguero con la necesidad imperiosa de ganar para afianzarse en una de las cuatro plazas que dan acceso a los play off -del 3º al 6º de la clasificación-. Sin embargo, las condiciones no se presentan demasiado propicias para el optimismo, pues si bien el conjunto de Álvaro Cervera ha dado la cara ante rivales directos -Dépor, Málaga y Osasuna-, lo cierto es que contra ellos no pudo pasar del empate, un resultado que viene repitiéndose en las últimas cuatro jornadas y que supone la mayor racha de igualadas de la temporada, pues anteriormente enganchó tres consecutivas al final de la primera vuelta y comienzos de la segunda contra Granada, Almería y Mallorca.

Pues bien, la botella puede verse medio vacía, pero también medio llena. Según se mire. Y es que los últimos cuatro empates vienen precedidos de otros seis partidos en los que el Cádiz CF no perdió, una circunstancia que no se había producido hasta el momento en el campeonato que está a punto de terminar. Por tanto ahora suma diez partidos sin perder. Ni siquiera cuando obtuvo la mejor racha de victorias -siete consecutivas ante Lugo, Elche, Reus, Córdoba, Las Palmas, Zaragoza y Rayo Majadahonda- encadenó tantos partidos sin conocer la derrota. Concretamente, en ese momento sumó ocho partidos, pues justamente empató con el Sporting antes de comenzar la sucesión de triunfos.

La trayectoria, por tramos

Luis Aaragonés, el Sabio de Hortaleza, solía decir que lo importante era llegar vivo al último periodo de la competición. Ahora que se aproxima la jornada 40 de Laliga123, se puede hacer balance de la trayectoria de los cadistas, dividiendo la competición en cuatro periodos. En el segundo (de la jornada 11 a la 20) vivió su mejor momento de resultados al sumar 24 puntos, tras ocho victorias y dos derrotas. El primer tramo ha resultado el peor, pues solo sumó ocho puntos (una victoria, cinco empates y cuatro derrotas), mientras que en el tercero acumuló 16 puntos (cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas). En este último periodo al que aún le resta el encuentro de Granada, acumula 15 puntos gracias a tres victorias y seis empates logrados. Por tanto, si el Cádiz CF logra vencer en Los Cármenes habrá sumado 18 puntos en este tramo, que se convertiría en el segundo mejor de la competición, a falta de dos partidos para su conclusión.