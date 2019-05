Granada-Cádiz CF (Previa) Un último esfuerzo antes del deber

Granada 0 Cádiz 0 Granada: Rui Costa, Víctor Díaz, Germán, Martínez, Quini, Montoro, Azeez, Vadillo, Fede Vico, Antonio Puertas y Rodri. Cádiz CF: Cifuentes, Correa, Kecojevic, Fali, Espino, Garrido, Álex, Machís, Aketxe, Jairo y Lekic. Árbitro: Juan Luis Pulido Santana, canario Incidencias: Partido correspondiente a la 40ª jornada de Liga. Habrá lleno. Nuevo Estadio Los Cármenes

Se agradece que el jefe de la nave levante el ánimo del grupo y transmita confianza. Aunque sea una pose, se le felicita por ello porque ha llegado el momento de reencontrarse con la confianza y lo que es más importante, contagiarla al pelotón que viene detrás. Jugadores, aficionados, prensa y simpatizantes. Todo el entorno estaba esperando unas palabras de su entrenador medianamente optimistas, ambiciosas y hasta cierto punto creíbles. Y eso mismo es lo que hizo el pasado viernes un Álvaro Cervera que sorprendió asegurando que ve al equipo capacitado para sumar dos victorias de los tres encuentros que le restan. Y lo dice sin ocultar su desilusión del pasado domingo ante el Osasuna, donde se percató de la inoperancia para crear ocasiones admitiendo que si el once navarro –ya de Primera– llega a estar pelín más acertado el punto conseguido hubiera viajado también a Pamplona. Con todo y con eso, el técnico amarillo no desacredita a los suyos, sino todo lo contrario.

Porque si todo en la vida suele tener dos puntos de vista, Cervera no miente a nadie diciendo lo que todo el mundo ve, aunque también destaca puntos a favor de los suyos. Y son muchos. Lo primero es que este Cádiz CF no pierde desde el segundo fin de semana de Carnavales, día en el que el Elche le ganaba en el Martínez Valero. Tan cierto es eso como que le cuesta ganar la misma vida. Algo que no está enfrentado a la realidad de que pese a las debilidades defensivas que afloran en este equipo desde la inclusión en el mismo de Machís ganar al Cádiz CF resulta tarea imposible. Y así, con esa dinámica, se presenta un equipo gaditano que daría por bueno el empate ante otro equipo que viaja hacia Primera de manera irremediable.

No obstante, este Granada tiene por delante un camino menos llano que el que presentaba el Osasuna, que sin ir más lejos ascendía el día después de jugar en Carranza tras la victoria, precisamente, del once granadinista en el Carlos Belmonte. El caso es que el once de Diego Martínez quiere y debe cerrar el ascenso de categoría cuanto antes si no quiere verse metido en un lío en la última jornada ya que tras recibir al Cádiz CF debe visitar el campo de un Mallorca en alza. La última jornada la juega en casa y ante un rival potable, pero a esas altura de la película ningún rival está exento de intereses y puede que ese convidado de piedra se revuelva en el último momento noqueando a un equipo que no debería dejar las cosas para el final. Por eso mismo, todo lo que no sea un triunfo del Granada hoy ante el Cádiz CF sería alargar la posibilidad de un ascenso que se tiene en la mano y deben cerrar cuanto antes.

Y en mitad de ese ambiente prefestivo llega un Cádiz CF con mayores necesidades que el Granada si cabe. Fuera de toda duda está que el once de Cervera ya ha completado sus deberes con eso de conseguir la permanencia casi hace dos meses. Pero tan fuera de duda está eso como que dos años consecutivos quedándose en la orilla significaría un nuevo palo que le podría costar parte de crédito a un entrenador ya cansado, puede que con sus razones, de argumentar el éxito que conlleva subir a un equipo de Segunda B a Segunda A y tenerlo tres temporadas seguidas acariciando la posibilidad de ascender mientras acaba cada Liga de ellas con el estadio petado.

Por todo ello, puede que Cervera haya apostado por dar un mensaje de lo más positivo y ambicioso poco antes de afrontar los tres partidos que restan a la competición regular. El juego no es el deseado, pero es el que debe ser. Al menos, en estos momentos en los que se apuesta más por la calidad de jugadores como Aketxe y Machís en detrimento de las bandas profundas y veloces que anhela un entrenador que no dudará en recuperar llegado el soñado ‘play off’ y la marcha del venezolano. Pero hasta que el ‘vinotinto’ siga en el equipo, se seguirá jugando por y para él. Que para eso cuesta lo que cuesta, vale lo que vale y es quien es.

Continuidad en el once

Así pues, Cervera planteará el mismo partido que le planteó al Osasuna la semana pasada. Pero lo hará con muchas dudas en defensa, donde este año se ha paseado un tuerto mirando a todos sus centrales. De nuevo Kecojevic es el único que llega al cien por cien después de las molestias que sufrió el pasado viernes Fali en el entrenamiento. El hecho de que el central cedido por el Nàstic haya viajado debe significar que Cervera lo alineará de entrada dado que no están ya las cosas para guardarse nada. En el caso de caer lesionado, se verá si apura a Marcos Mauro o le devuelve la responsabilidad al canteranoSergio González. Junto a estos centrales lo más probable es que aparezca Espino por el descartado Matos y por delante del lamentablemente olvidado Brian. Correa estará el carril derecho. Todo indica a que Garrido volverá a la sala de máquinas para cubrir la baja por gastronteritis de José Mari. Junto al vasco, otra vez se posicionará Álex, que no estaría de más que demostrase algo más que lo que ha servido en las últimas jornadas. Machís y Jairo irán por bandas a piernas cambiadas y Aketxe será el enganche con Lekic, que igual podría recuperar la titularidad tras la vida recuperada de Querol después de su golazo en Coruña que sirvió para sumar un punto que sigue dando vida a un Cádiz CF que hoy aspira a seguir viviendo.

El Cádiz CF se presenta sin miedo ante un rival similar a los que acaba de verse las caras (Málaga, Osasuna, Deportivo…). Tood lo que sea no perder sería idóneo antes de afrontar el deber de ganar la semana que viene al Extremadura y la última jornada al Sporting.