Girona-Cádiz (Previa) Un partido y es para disfrutarlo

Girona 0 Cádiz 0 Girona: Asier Riesgo, Carvalho, Juanpe, Ignasi Miquel, Mojica, Granell, Gumbau, Aday, Borja García, Samu Saiz y Stuani. Cádiz CF: Flere, Akapo, Fali, Rhyner, Marc Baró, Augusto, Edu Ramos, Alejo, Pombo, Jurado y Malbasic. Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz, gallego. 29 años. Incidencias: Partido correspondiente a la 21ª jornada, Estadio Montilivi, 21.00 horas.

A ver, ante todo, esta vida va de disfrutarla. Eso sobra decirlo, pero si el disfrute viene acompañado previamente por el trabajo bien hecho y que para colmo ha tenido su recompensa, el disfrute puede y debe ser máximo. Y así, con esta filosofía, debe afrontar el Cádiz CF los dos últimos encuentros de una temporada ya histórica, y por los buenos ratitos, no por los malos, que de esos ya hay bastante en el desgastado pero brillante libro del cadismo.

Al Cádiz CF de Cervera le quedan dos partidos para disfrutar. Este primero en el campo del Girona y el último del próximo lunes en Carranza ante el Albacete. Disfrutar por disfrutar, esa es la cuestión. Y la cuestión es que los hombres de Cervera pueden permitirse este lujo. Está claro que no es lo mismo sin gradas repleta de aficionados, pero todos estos jugadores que hoy se podrán la elástica amarilla seguramente se han criado jugando pachangas con amigos y sin aficionados y no por ello han dejado de disfrutar de lo que verdaderamente es importante para un profesional de esto: el balón.

Esa debe ser la premisa del Cádiz CF que esta noche salte al terreno de juego del Montilivi. Disfrutar. Pero no por disfrutar dejará de ser rival de un Girona que ha llegado a este sprint final luchando por permanecer en puestos de ‘play off’ de ascenso y con una mínima opción de ser segundo. El partido tiene todos los ingredientes para que el aficionado al fútbol pueda ver un buen espectáculo pero si por un lado atenazarán las piernas, por el otro, el del Cádiz CF, deberían volar. Es lo que tiene llegar a los exámenes finales con el aprobado, y con nota, en el bolsillo.

Cervera es un tipo temperamental en los banquillos y huidizo en ocasiones fuera de ellos. Tímido de entrada, pero cabal en todas sus afirmaciones y creencias. Y por eso mismo contestó que le daba igual cómo ascender –si hacerlo jugando o gracias al resultado de un rival– y por lo mismo dice que no se enfadará si el Cádiz CF no consigue el campeonato de Segunda. Dicho eso, se conoce, y como se conoce sabe que es temperamental en los banquillos y como desde allí verá el partido, pues resulta que querrá ganarlo.

Eso sí, no piensa volverse loco ni exigir más a quien le ha dado la gloria. Por eso mismo, y confiando como confía en todo su plantel, es de suponer que hoy ante el Girona Cervera revolucionará su once con vistas a refrescarlo y quien sabe si incluso a mejorarlo dadas las ganas que muchos tendrán de comenzar a ganarse la confianza de un entrenador sobre el que ha recaído la responsabilidad de confeccionar un equipo que deberá luchar por la permanencia en Primera División.

Lo más seguro es que el once que saque esta noche el Cádiz CF tenga un portero que supla al veterano Cifuentes, que ya vio como Cervera pensó en relevarle para esta recta final liguera cuando en Soria volvía a salir bajo palos David Gil. Esta vez la cosa no será igual porque ya no hay nada que jugarse y es por ello por lo que el técnico cadista esté deseando regalarle un buen detalle al argentino del filial Juan Flere, que parte con ventaja para salir de titular. La defensa también será retocada. Akapo sustituirá al lesionado Iza mientras que Rhyner y Fali serán la pareja de centrales que muy probablemente se apoyarán en el canterano Marc Baró como lateral zurdo.

Ya de medio campo hacia delante el Cádiz CF estrenará un nuevo bloque con el argentino Augusto Fernández y Edu Ramos confeccionando un doble pivote que estará respaldado en las bandas por Jurado e Iván Alejo. Pombo es posible que será el mediapunta de un equipo que tendrá en Malbasic a su jugador más adelantando. El balcánico reemplezará al Choco Lozano, que no podrá medirse a su exequipo debido a la cláusula del miedo que fue firmada en el contrato de cesión.La misma que recae sobre el excadista Brian Oliván, que termina su cesión en el Girona al acabar esta temporada.

Ni qué decir tiene que Cervera tiene pensado hacer los cinco cambios, algo en lo que no creía antes de empezar esta miniliga de once partidos pero que finalmente ha utilizado en todos sus encuentros. Y en estos dos que le quedan también hará.

Quedan dos fechas nada más para dar el finiquito a una temporada tan rara como preciosa para un Cádiz CF que no ha podido disfrutar del ascenso con sus aficionados pero al que le queda la opción de hacerlo con el balón.