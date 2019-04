Garrido salta al ruedo

Este curso no está siendo muy fácil para él, que comenzó la temporada en el dique seco precisamente por el golpe que recibió en la antepenúltima jornada de la Liga pasada en el Mini Estadi. Ahora, también acaba de superar otra lesión. “Entre esto y el principio de temporada con la lesión que llevaba arrastrando está siendo un año complicado. Intentaré no recaer y volver con una ilusión enorme”.

¿Se ve este domingo jugando? “Lo decidirá el míster, yo lo estoy dando para ser titular”, dice. Además, puede regresar junto a la vuelta de José Mari, que no jugó ante el Zaragoza por sanción. El triple pivote, junto a Álex, parece decantado desde fuera. Para Garrido, toda competencia es buena porque “cuanto más tenga el míster para elegir mejor para el equipo”.

Cuando los resultados no llegan y el juego no favorece es lógico que el sistema se discuta. Pasa en el Cádiz CF y en todos los clubes. Estos encuentros últimos los ha visto Garrido desde la barrera y piensa que “hay que cambiar la forma de jugar, ser más contundentes y empezar por la portería a cero. Haremos que el equipo vaya hacia arriba, primero hacer un cerrojo de nuestra portería y llegarán los goles”.

Igualmente, y una vez sumados los 50 puntos, el asunto de la presión se vuelve a poner encima de la mesa. A juicio de Garrido, no cree que esto sea óbice para lo que está ocurriendo. “No creo que sea por eso. Estamos pasando, no un bache porque no perdemos, pero sí por una peor rachilla. Cuando hagamos un buen partido, por ejemplo si ganamos esta semana, se verá”.

Como fiel partidario de su entrenador, se enfada de solo ver a su equipo encajar tres goles en un partido ya que el ‘adn’ de este Cádiz CF no es otro que la defensa, que va desde el delantero al portero. “Yo estoy de acuerdo en que no puedes marcar tres goles y empatar o perder un partido. Tenemos una forma especial de jugar que nos ha ido bien y es la que debemos de mantener”.

“Cada uno es libre de opinar lo que quiera, a cada uno le gusta una forma de fútbol y parece que de fútbol sabe todo el mundo. Todo el mundo puede hablar. Para mí el buen fútbol es el que te da los tres puntos, juegues como juegues. El míster nos da la pauta para jugar y ganar, y eso es lo que debemos hacer”, decía en alusión al juego que practica este equipo entrenado por Cervera.

Su reaparición puede que sea ante Las Palmas, un recién ascendido que se encuentra muy alejado de la zona noble. “Será un rival muy complicado. Tienen jugadores que vienen de Primera División y como tengan el día es complicado. Mentalmente no están en la mejor situación. Hay que intentar mantener la portería a cero porque luego tendrás las ocasiones de ganar. Hay que con esa mentalidad. Todavía queda mucho y esta gente es capaz de ganar los últimos partidos y meterse arriba. Son buenos jugadores y si espabilan son un peligro”.