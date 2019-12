Fuenlabrada 1 Cádiz CF 0 (Crónica) Mere y los suyos se suben a las barbas del líder

El Cádiz CF no pudo puntuar en Fuenlabrada.

Fuenlabrada 1 Cádiz 0 Biel Ribas; Mikel Iribas, David Prieto, Juanma, Antonio Cristian Glauder; Cristóbal, Álex Vallejo (Ibán Salvador, 59'), Hugo Fraile, José Fran; Héctor (José León, 84') y Oriol Riera (Jeisson, 73'). 1-0: Jeisson (79'). Buen centro desde la izquierda de José Fran y remate de cabeza del peruano Jeisson que no puede atajar Cifuentes. Cifuentes; Iza, Fali, Rhyner, Espino (Perea, 83'); Garrido, José Mari; Javi Navarro (Luismi Quezada, 62'), Álex, Caye Quintana; y 'Choco' Lozano (Querol, 72'). Saúl Ais Reig, comité alicantino, como árbitro principal. Estuvo apoyado en la Sala VAR por Iñaki Vicandi Garrido, del comité vasco. Expulsó por doble amarilla a Rhyner en el minuto 25. Mostró cartulina amarilla a los locales David Prieto, Hugo Fraile, Héctor y Oriol Riera; y a los visitantes Fali y Perea. Encuentro correspondiente a la 18ª jornada de LaLiga SmartBank. Mañana fría y en ocasiones lluviosa. Fernando Torres (Fuenlabrada).

El campeonato de invierno tendrá que esperar. El Cádiz CF, que sigue líder, no pudo conseguir nada positivo en su visita a Fuenlabrada después de una mañana adversa en todos los sentidos. Desde la expulsión de Rhyner en el 25′ hasta el gol decisivo de Jeisson en el 79′. Para colmo de males, José Mari tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado en su hombro y el Cádiz CF acabó la cita con ‘9’. Mere y la revelación del campeonato se subieron a las barbas.

Con muchas bajas se presentaba el equipo amarillo en su visita al Estadio Fernando Torres. En una semana marcada por las ausencias durante los entrenamientos, Álvaro Cervera se quedaba sin poder contar con jugadores de peso como Cala, Marcos Mauro, Edu Ramos, Salvi y Jurado, a los que se unían los lesionados Iván Alejo y Nano Mesa, que fueron titulares ante el Lugo. Además, Sergio Sánchez se quedaba en La Tacita de Plata por decisión técnica y Akapo, que sí viajaba a Madrid, seguía sin poder debutar como cadista al ser el damnificado de última hora.

Cervera se veía obligado a cambiar una vez más las piezas de su puzzle. Si bien es cierto que atrás no movió piezas y confió otra vez en los de la cita ante el Lugo, arriba sí tuvo que hacerlo. De esta manera, el canterano Javi Navarro entró por Iván Alejo y Caye Quintana recuperó la titularidad para ocupar el puesto de Nano Mesa.

Con estos ingredientes, el míster del Cádiz CF tuvo que modificar su sistema y del 4-2-3-1 pasó al 4-4-2, con Javi Navarro por el extremo derecho, Álex tirado a la izquierda (aunque con pretensión a tirar hacia el centro) y arriba Caye Quintana, que regresaba al once, junto a ‘Choco’ Lozano.

Poco se pudo contar en los primeros compases de un partido entre dos equipos con las ideas muy parecidas: contundencia defensiva, pocos toques y verticalidad arriba. La posesión, como era de esperar, no era una prioridad. Mere y Cervera, Cervera y Mere, tenían muy claros os conceptos que le han llevado hasta al lugar en el que están. Mejor no cambiar lo que tan bien funciona.

Con diez mejor que con once

Pero todo cambió en el 25′. Fue entonces cuando Rhyner, que ya tenía una amarilla, dejaba con diez al Cádiz CF. La toma de una mala decisión y el infortunio jugaba una mala pasada al central suizo-peruano, que se resbalaba al ir al corte y trababa a Héctor. Segunda amarilla, roja y expulsión. Otra vez estaba Ais Reig implicado en una acción controvertida.

Tocaba jugar más de una hora con uno menos sobre el rectángulo de juego en casa del cuarto clasificado. Y fue ahí cuando el Cádiz CF paseó su condición de líder, no amilanándose en ningún momento y dando un paso al frente. Así, mientras Garrido hacías las veces de central y Álex pasaba al mediocentro con José Mari, Javi Navarro y Caye Quintana ocupaban los extremos, y ‘Choco’ se quedaba como referente en punta. La jugada del 4-4-1 salía bien sin tener que gastar balas de la recámara.

Si hasta ese momento sólo ‘Choco’ lo intentó con un tímido cabezazo, a partir de entonces llegaron las mejores aproximaciones de los amarillos. Primero con un chut alto de Álex a la media hora, poco después con un envío de Javi Navarro que se paseaba por el área y acababa sacando Glauder. Como diría Helenio Herrera, mejor con diez que con once.

En todo ese tiempo Cifuentes únicamente aparecía para recoger algún balón llovido y la polémica no pasaba a mayores. Alguna caída de ‘Choco’ y Caye, un ligero contacto de Fali sobre Héctor… Sigan, sigan.

El descanso reaviva al ‘Fuenla’

El paso por los vestuarios fue recibido con agrado por los hombres de Mere. El entrenador portuense del ‘Fuenla’ supo alentar a los suyos y el decorado cambió en el segundo periodo. Fue entonces cuando los madrileños dieron un paso al frente y pusieron contra los cuerdas a los gaditanos.

Fue a balón parado como los azulones comenzaron a poner en apuros a Cifuentes. Primero con una falta frontal botada por Hugo Fraile que el veterano guardameta cadista tuvo que salvar de forma poca ortodoxa. La jugada continuó tras el despeje y el central Juanma Marrero no fue capaz de superar en dos ocasiones la maraña de piernas en el área cadista.

Ante la baja de Randy Nteka arriba, el experimentado Oriol Riera tomaba el mando en el balón aéreo, ya con Fali amonestado. Así probó a Cifuentes, primero, y asistió a su compañero Héctor, después, que no pudo dirigir bien su acrobático disparo.

No terminó ahí el asedio. De hecho, Mikel Iribas sacó muy bien un córner que el omnipresente Juanma remató de cabeza. En ese momento, cuando Cifuentes se disponía a atajar el esférico, José Mari mandaba el cuero ‘in extremis’ a un nuevo saque de esquina.

Fue entonces cuando Cervera buscó insuflar aire a su equipo con las entradas del debutante Luismi Quezada y Querol por Javi Navarro y ‘Choco’ Lozano. La presión local parecía disminuir e Iza probaba fortuna con menor acierto que hace una semana.

Pero cuando parecía estar más controlada la situación, el recién incorporado Jeisson trastocó todos los planes. Era el minuto 79, cuando llevaba poco más de cinco minutos en el césped, y un buen centro del alicantino José Fran desde la izquierda era rematado por el delantero peruano con la testa tras ganarle la partida a Luismi Quezada y anticiparse a Espino. Poco pudo hacer Cifuentes. El ‘matagigantes’ hacía de nuevo una de las suyas.

Y por si fuera poco, José Mari tenía que abandonar el terreno de juego lesionado en su hombro. Otra lesión más en un Cádiz CF que terminaba con nueve al no poder realizar ya más cambios. Pese a ello, y con el recuperado Perea como protagonista, el empate pudo llegar. Al final no fue posible y la tercera derrota del curso llegó tras caer en Alcorcón y Albacete. Pero no lo olviden, este líder está muy vivo.