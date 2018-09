Fernando Arévalo: «Me voy contento porque cumplimos los objetivos marcados»

El pasado domingo, durante la asamblea ordinaria y extraordinaria de la FPC celebrada en la sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza, se dio a conocer la noticia: Fernando Arévalo no continuará al frente de la Federación de Peñas del Cádiz CF (FPC). Después de cuatro años como cabeza visible, el hasta ahora presidente decía adiós y ahora se inicia un nuevo proceso electoral en el que se podrán presentar candidaturas para presidir este organismo.

El barbateño Arévalo continuará colaborando con la FPC, aunque ya no aparecerá desde la primera fila. Así lo reconoce en ‘Deportes COPE Cádiz’: «He meditado esta decisión y no continuaré por compromisos personales que tengo que atender. La FPC merece bastante tiempo de dedicación que yo no voy a poder tener».

Así acaba un periodo que comenzó con el Cádiz CF en Segunda B y que actualmente llega con el primer equipo de la entidad gaditana asentado en la LFP. Una etapa en la que las peñas del Cádiz CF han encontrado su espacio gracias a la labor de la FPC. «Me voy contento en líneas generales porque iniciamos un proyecto que hemos cumplido en su totalidad. A partir de ahí hemos ido creciendo y se hicieron muchas más cosas de las que en principio teníamos en ese proyecto», asegura el de Barbate.

Entre los objetivos y logros conseguidos destaca que «de 28 peñas federadas se ha pasado a contar con 70 (nuevas algunas y otras rescatadas), con un balance económico muy positivo pues de un déficit de 300 euros se ha pasado a un superávit muy amplio. Además se ha rescatado documentación de la FPC».

Ahora bien, Fernando Arévalo también hace autocrítica y apunta: «Me hubiese gustado hacer un congreso de Peñas del Cádiz CF en Cádiz, también hubo algún ‘problema’ en algún desplazamiento pero nunca fue con mala intención y sin ánimo de perjudicar a nadie. Hemos pedido perdón o nos hemos explicado cuando ha sido oportuno hacerlo».

A la espera de candidaturas

Sobre el futuro más inmediato, el ya expresidente de la FPC apostilla: «Aún no hay candidaturas pero se abrirá un proceso electoral en el que habrá que presentar una documentación con una serie de requisitos (ser mayor de 18 años, pertenecer a una peña federada con una antigüedad mínima de un año). Una vez presentadas las candidaturas, se revisará la documentación y se hará público el nombre de los candidatos. A partir de ahí se fijará la fecha de las elecciones».

Y como consejo puntualiza: «El que se presente que tenga ilusión y que intente apostar por el cadismo. También es importante reunirse de un grupo que tenga ese mismo espíritu de trabajo. La FPC va a seguir creciendo, aunque como es lógico se puedan cometer algunos errores».

Finalmente, Fernando Arévalo no quiso dejar pasar la oportunidad para recordar al fallecido Pepe Ramírez, motor de la marea amarilla al organizar los desplazamientos del cadismo durante muchos años. «Pepe era una gran persona y ha colaborado con la FPC en todo sin pedir nada a cambio. Siempre tenía una cara amable y siempre hacía todo lo posible para poder solucionarlo. Es una pérdida enorme para todo el cadismo y siempre será recordado en la FPC», sentencia.