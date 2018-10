El extremo y el delantero ya están sobre la Mesa

El Cádiz CF piensa ocupar en breve la ficha dejada por Juan Hernández debido a su grave lesión. El equipo amarillo cuenta con dos graves carencias en su plantel: por un lado, la lesión del céltico afecta merma el juego por bandas, máxime con el bajo rendimiento de Salvi y los procesos de adaptación de Agra y Jairo. Por el otro, Cervera dispone de cuatro delanteros y sólo Dani Romera se ha estrenado en la faceta goleadora, mientras que Barco, Lekic y Carrillo aún no han visto puerta.

Así que Óscar Arias tiene dos nombres sobre la mesa. Y nunca mejor dicho. El nuevo director deportivo del club cadista se está apoyando en el representante José Jesús Mesas y su agencia para reforzar al equipo en sus primeros meses al frente de la entidad gaditana. El primero en caer ha sido Sergio Sánchez, el zaguero que actualmente se encuentra lesionado. Y no será el último en venir.

Samu García y Javi Guerra son las opciones mejor colocadas para venir a Carranza, a expensas de tomar la decisión. Futbolistas veteranos, contrastados, de Primera División y que apenas están teniendo oportunidades ni parece que vaya a cambiar su situación.

Samu es un extremo diestro aunque también puede actuar a pierna cambiada y como ariete, aunque con un perfil muy distinto al que demanda Cervera. Brilló en el Málaga entre 2013 y 2015, motivo por el que se efectuó el traspaso al Villarreal junto a su tocayo Castillejo. No obstante, no se terminó de consolidar y ha pasado posteriormente por equipos como Rubin Kazan, Leganés y Levante, que lo cedió al conjunto boquerón la segunda parte de la pasada campaña. Con 28 años, necesita jugar y no cuenta para el cuadro granota.

Javi Guerra, un goleador

Javi Guerra es un viejo conocido de la parroquia amarilla. Jugó en el Cádiz CF de José González en el año del regreso a Segunda (2003-04). Muy joven, con Oli por delante, no cuajó, y se marchó al filial valencianista, donde destapó el tarro de las esencias. Luego ha pasado por Granada 74, Alavés, Levante (ascendió a Primera) , Valladolid, Cardiff City, Málaga y se ha consolidado en el Rayo Vallecano, donde logró el ascenso la pasada campaña.

Atacante con movilidad, fuerte y goleador, con mucho olfato. Las lesiones le han castigado en esta última etapa, si bien se salió en la 2016-17. Es un nombre recurrente en la agenda del Cádiz CF y un delantero con un perfil diferente que le puede venir bien a Cervera si se adapta a su filosofía y le respeta el físico. Un profesional del gol.

La relación de Óscar Arias y Mesasport puede marcar la planificación de este Cádiz CF en los próximos meses.